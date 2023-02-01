Важное 01 февраля 2023, 20:35 Российские войска взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВС РФ взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР РИА «Новости»

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Российские силы взяли под полный контроль село Сакко и Ванцетти на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова привели в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК „Вагнер“» — заявил бизнесмен.

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Село находится примерно в 20 километрах от Артемовска.

Ранее Пригожин сообщал, что бойцы взяли под контроль село Благодатное в ДНР. Населенный пункт располагается на юге от Соледара, освобожденного российскими солдатами в середине января.

Как пояснял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, взятие под контроль Благодатного даст российским военнослужащим возможность выйти к основному пути снабжения ВСУ. Освобождение села он назвал еще одним шагом к окружению Артемовска. Также оно поможет установить огневой контроль над дорогой Артемовск — Славянск.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ не смогли выбить российских солдат ни с одной позиции в ходе спецоперации.