01 февраля 2023, 20:35
Российские войска взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВС РФ взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР
Российские силы взяли под полный контроль село Сакко и Ванцетти на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова привели в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».
«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК „Вагнер“» — заявил бизнесмен.
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Село находится примерно в 20 километрах от Артемовска.
Ранее Пригожин сообщал, что бойцы взяли под контроль село Благодатное в ДНР. Населенный пункт располагается на юге от Соледара, освобожденного российскими солдатами в середине января.
Как пояснял член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, взятие под контроль Благодатного даст российским военнослужащим возможность выйти к основному пути снабжения ВСУ. Освобождение села он назвал еще одним шагом к окружению Артемовска. Также оно поможет установить огневой контроль над дорогой Артемовск — Славянск.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ не смогли выбить российских солдат ни с одной позиции в ходе спецоперации.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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