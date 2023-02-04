Спецоперация 04 февраля 2023, 22:47 ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска WarGonzo: украинские военные отступили из северных кварталов Артемовска РИА «Новости»

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Украинские военные отступили из северных кварталов Артемовска в ДНР. Об этом сообщил проект WarGonzo в Telegram.

Эти данные проекту подтвердили в частной военной компании «Вагнер». Бойцы ЧВК уже зашли в северные кварталы Артемовска и приступили к их зачистке. Также, как указано в сообщении, есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города.

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С востока бойцы «Вагнера» наступают со стороны Соледара.

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В пятницу, 3 февраля, российские военные приступили к уничтожению техники солдат ВСУ прямо на улицах Артемовска. Кадры, на которых виден сгоревший дотла остов уничтоженного снарядом пикапа украинских военных, показал военный корреспондент Андрей Руденко.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщал о том, что украинская группировка в Северске ДНР близка к окружению. Как отметил Марочко, успешная освободительная кампания ведется на разных направлениях. Положение всех подразделений ВСУ в районе Кременной весьма плачевное, подчеркнул подполковник Народной милиции ЛНР. Если украинские военные не покинут свои позиции, то их уничтожат.