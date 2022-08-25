Киевские власти проводят репрессии в Запорожье, так как люди, ожидающие прихода России, начали вскрывать позиции ВСУ. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов специально для «360» рассказал, что происходит в регионе и как реагируют жители на преступные действия Украины.

Далее — прямая речь.

Репрессии в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский прекрасно знает отношение жителей Запорожья, Харькова, Николаева, Одессы к себе и не питает иллюзий. Поэтому он не старается выстраивать отношения с людьми, а держит их в страхе, терроре, постоянном загоне, под угрозой похищений, арестов, судов, внесудебных расправ и убийств. Население боится, что может пострадать не только за высказывание мнения, но и от пассивной позиции.

Массовые облавы на жителей Николаева, Харькова, Одессы — звенья одной цепи. Это понимание того, что битва за души людей киевским режимом, режимом Зеленского, давно проиграна

Практика постоянных проверок телефонов на улицах стала обычным делом. В Запорожье ежедневно в разных районах проводят облавы на жителей, едущих на машине либо просто идущих по улице, занимающихся своими делами.

От них требуют показать телефон, проверяют списки контактов, Telegram-каналы в подписках и сообщения. Если находят хоть какие-то неугодные суждения или люди читают «неправильные» каналы, против них предпринимают репрессии.

В некоторых местах пошли еще дальше: перекрывают движение по центральному проспекту, создавая пробки до полутора-двух километров, проверяют в каждом автомобиле у всех пассажиров телефоны. Параллельно им вручали повестки и сразу забирали в тероборону, чтобы отправить на передовую и превратить в жертв противостояния.

Запорожье не хочет воевать

Страх, террор, кровь, страдания и смерть — это тот инструментарий, который остался в руках Зеленского. И если по освобожденным территориям они просто бьют, обстреливают их, устраивают теракты, то в контролируемых районах занимаются тихим террором против конкретных людей.

В Запорожье ждут Россию, это подтверждают и социологические опросы. Настрой людей, всегда голосовавших против агрессии и киевского режима, очевиден. Даже сейчас путем запугивания у Зеленского не получается контролировать население: оно лояльно к союзным силам, к российской армии, к народным милициям ЛНР и ДНР.

Жители хотят освобождения и, конечно, боятся. Мне ежедневно пишут десятки людей: «Сколько можно тянуть?», «Почему сегодня ночь была тихая, почему ничего не прилетало по позициям режима Зеленского?» Все они находятся в городах и понимают, что могут быть полномасштабные боевые действия, но готовы потерпеть и подождать.

Главное — скорее вернуться в Россию. Чтобы закончилось это сумасшествие, которое длится 31 год, а особенно активно продолжается последние восемь лет

Уровень нелояльности настолько высок, что в Запорожском регионе режим Зеленского рассматривает вопрос о расформировании территориальной обороны. Дело в том, что запорожцы не хотят воевать, не хотят становиться соучастниками военных преступлений Киева — и массово переходят на мирную сторону либо сдаются в плен.