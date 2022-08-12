Жители Запорожья отказались «умирать за Зеленского»

Жители подконтрольной Украине части Запорожской области отказываются «убивать и умирать за Зеленского», сообщил РИА «Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Люди отказываются вступать в ряды теробороны, есть даже случаи их боестолкновений с заградотрядами националистов.

Запорожье находится под контролем украинских войск, при этом 70% Запорожской области удалось освободить.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону», — рассказал Владимир Рогов.

По его словам, власти Украины понимают, что «оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону».

«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — констатировал Рогов.

Власти региона готовятся провести референдум о присоединении к России. Предполагаемая дата — 11 сентября.