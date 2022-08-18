Жительница Мелитополя — города, подконтрольного Вооруженным силам России, сообщила, как бойцы ВСУ ее избили в Запорожье. Женщина поехала вместе с ребенком за документами и подверглась жестокому нападению украинских солдат.

Она призналась, что ее били по лицу и хватали за волосы, чтобы заставили говорить: «Я люблю Украину».

По словам женщины, пять украинских солдат ворвались в ее квартиру, обозвали «коллаборанткой» и отвели на допрос.

«Я была готова под дулом автомата сказать все что угодно <…> Я увидела, кто такие враги. Слава богу, что я вернулась домой, к своим детям», — сказала она агентству РИА «Новости».

Украина создает трудности для выезда своих граждан в подконтрольную России часть Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.