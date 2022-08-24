Глава ВГА Михайловки погиб в результате подрыва его машины в Запорожье

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловки Иван Сушко погиб в Запорожской области. Его автомобиль подорвали. Об этом заявил член ВГА Запорожья Владимир Рогов.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, под сиденье автомобиля руководителя Михайловки подложили взрывное устройство. Сушко оказался ранен, его в критическом состоянии госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Накануне произошло покушение на замглавы департамента внутренней политики Херсонской области Игоря Телегина. Как уточнил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Сам Телегин не пострадал.

Российские военные взяли под контроль часть Запорожской области и Херсонскую область. Там обсуждается вопрос о проведении референдума по вопросу вхождения регионов в состав России. По предварительной информации, голосование может пройти в сентябре.