Жители Запорожья получили почти шесть тысяч российских паспортов

Около шести тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«У нас уже выдано около шести тысяч, сейчас у нас 26 тысяч с лишним только заявлений», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что он уже получил свой российский паспорт.

Ранее поданные жителями документы находятся сейчас в обработке у специалистов пунктов паспортизации. Всего в области действует двенадцать таких пунктов. В их числе три в Мелитополе, два в Бердянске, Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.

В августе выдача российских паспортов началась в городе Токмаке Запорожской области. Первыми получателями таких документов стали ветераны труда. Вместе с паспортами им вручили памятные подарки.

Паспорта местным жителям выдают на основе постановления президента РФ Владимира Путина. Документ вступил в силу 25 мая.