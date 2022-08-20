Украина применила ботулотоксин в Запорожской области. Яд входит в список запрещенных ОЗХО

Ботулотоксин типа «В» — один из самых опасных органических ядов, он входит в списки ОЗХО как боевое отравляющее вещество. Об этом рассказал «360» бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. Он подчеркнул, что отравление российских военных в Запорожье — очередное доказательство химического терроризма со стороны властей Украины.

По словам специалиста, этот яд вырабатывается анаэробными бактериями, которые живут при полном отсутствии кислорода. Отравление ботулотоксином происходит, если съесть какие-нибудь просроченные консервы, допустим, пояснил он.

«У американцев [ботулотоксин] был в больших количествах, они его нарабатывали, даже были боеприпасы, которые позволяли его распространять. Аббревиатура у него XR. Так что похоже, что с помощью него устранили недавно врио главы Херсонской области Владимира Сальдо (в настоящее время он находится в больнице. — прим. ред.)», — сказал Никулин.

По словам эксперта, при самом плохом развитии событий этот яд вызывает гипоксию и смерть либо тяжелое отравление. Дело в том, что этот яд блокирует ацетилхолин, после чего прекращается подача кислорода в клетки и человек погибает от отсутствия кислорода.

По словам Никулина, применять такой яд могут, добавив в пищу или воду диверсионным образом, либо могут использовать аэрозоль — после распыления яд держится примерно 12 часов. Могут распылять его с дронов — тех же самых Bayraktar TB2, подчеркнул эксперт.

«Антидот существует. Если человеку вколоть в течение 5-10 минут хотя бы, то он, скорее всего, останется жив», — пояснил он.

Никулин обратил внимание, что Россия готовит обращение в ОЗХО по данному факту, потому что преступления террористического режима президента Украины не должны остаться безнаказанными.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на фоне военных поражений в Донбассе и других регионах власти Украины санкционировали террористические акты с применением химических отравляющих веществ против российских военных и мирного населения.

По данным ведомства, 31 июля российских военнослужащих, которые выполняли задачи в районе Васильевки Запорожской области, доставили в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В».

В министерстве отметили, что с учетом полученных доказательств государственного терроризма властей Украины проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Сальдо.