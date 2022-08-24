На территории Николаева, Днепропетровска (переименованного киевскими властями в ходе декоммунизации в Днепр) и Харькова нарастает работа корректировщиков. В их обязанности входит вскрытие позиций ВСУ и другая работа подпольного характера. В этих городах живет большое количество людей, симпатизирующих и сочувствующих России и Донбассу. При помощи репрессий и облав власти Украины пытаются подавить неугодных, но по факту они достигают противоположного эффекта. Эксперты уверены, что репрессии приведут к дальнейшему росту недовольных киевским режимом.

Облавы на харьковчан

За последние несколько дней украинские спецслужбы усилили проверки автотранспорта на ключевых дорогах и мостах Украины. Под наиболее сильными «облавами» со стороны СБУ, как сообщило украинское издание «Страна.ua», оказался Харьков.

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По данным горожан, сотрудники правоохранительных органов и СБУ усилили проверки автомобилей, документов и мобильных телефонов. Кроме того, они интересуются у харьковчан наличием каких-либо связей (родственников или друзей) с Россией, а также поддерживают ли они с ними какие-либо контакты.

Из-за массовых облав в граничащем с Россией городе начались пробки. В некоторых из них горожане простаивают по 20–30 минут. Также, по сообщениям харьковчан, на улицах появились пешие патрули. Они в выборочном порядке останавливают и устраивают допрос. Иногда дело доходит до проверки переписок в телефонах и ревизии списка контактов. В случае обнаружения беседы с абонентом с номером на +7 человека ждет автоматическое задержание. Наличие в телефонной книге людей с российскими номерами также является большой проблемой. На вопросы жителей города о том, с чем связаны такие проверки, правоохранители заявляют, что они якобы проводятся в преддверии праздников.

Участившиеся репрессии

Участившиеся облавы на пророссийски настроенных для украинцев не являются чем-то новым. Стремясь подавить неугодных, официальный Киев не останавливается даже перед варварскими применениями пыток, репрессий, задержаний и использования населения в качестве живого щита. В связи с этим украинцам следует помнить несколько простых правил, заявил «360» правозащитник Александр Ионов.

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«Советую носить чистые телефоны, удалять все переписки и чаты, даже с родственниками из Крыма или, там, где уже находится российская армия и работают российские операторы», — отметил он.

Происходящее на Украине, связанное с тотальным задержанием людей, в вещах у которых найдут георгиевскую ленту или любые намеки на то, что они — оппозиционеры, является нарушением прав в любой демократической стране, отметил Ионов.

Они пытаются запугать население и делать рейды достоянием общественности. Безусловно, в таком режиме люди долго не продержатся, но мы видим, что ВСУ, в довершение ко всему, еще и не выпускают беженцев по гуманитарным коридорам. Не удивлюсь, если их начнут расстреливать на месте и заниматься членовредительством Александр Ионов правозащитник.

Партизанская война Украины на освобождаемых Россией территориях постепенно проваливается, отметил политический деятель, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник. По его мнению, это доказывают репрессии, которые наблюдаются в приграничных с Россией городах Украины.

Происходящее разбивает ту мифологию, которую распространяет Украина о том, как все едины и монолитны против РФ и республик Донбасса Родион Мирошник дипломат.

Обратный характер репрессий

Пытаясь зачистить неугодных, официальный Киев добьется противоположного эффекта, уверен Ионов. По мнению правозащитника, тотальные репрессии и облавы приведут к массовому протесту.

«С приходом российских войск эти люди сразу поймут освобождение. Сейчас западная и либеральная пропаганда активно говорят, что „освобождать никого не надо и что никто не ждет прихода ВС РФ“», — отметил он.

Проводимые Украиной репрессии на самом деле имеют обратный характер, добавил он.

Люди начинают создавать подполье. Оно есть и сейчас, просто не тиражируется так, как это делают украинцы. У них это все сразу идет в ТikTok. Там есть реальное подполье, которое действует и как партизаны. Отрицать его мы не можем. Чем больше на Украине будет репрессий в стиле фашистской Германии, тем больше людей вступят в сопротивление Александр Ионов правозащитник.

С Ионовым согласен и посол ЛНР Родион Мирошник. Он добавил, что на подконтрольных Киеву территориях есть большое количество пророссийски настроенных людей. К примеру, в начале недели неизвестные вывесили в Одессе флаг России и баннер «Одесса — русский город».

«Они ждут ее (российской армии — прим. ред.) прихода и освобождения от украинского режима. Сказать, что это повально, — нет. Пропаганда все же работает слишком серьезно, слишком сильно работают политические гонения», — объяснил он.

Сопротивление Украине приобретает иные формы, добавил посол. За прошедшие восемь лет люди освоили навыки ведения борьбы.