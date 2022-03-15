«Людей вытягивали за волосы из подвалов». Истории о жизни в Донбассе при украинских военных

Люди из освобожденных от ВСУ поселков сравнили жизнь при украинских военных с адом. У них не было ни связи, ни электричества, ни воды. При отходе из сел бойцы украинской армии подрывали подстанции и часто забирали машины местных. ВСУ целенаправленно стреляли по жилым домам и детским садам, а некоторые представители, предположительно, насиловали женщин.

Расстрел пенсионера на глазах у детей

Больше всего жутких историй можно услышать от жителей Мариуполя, которые спасаются по гуманитарным коридорам. Например, мариупольчанин Константин Медведев рассказал телеканалу «Звезда», что военные вели огонь из жилых домов, а по улицам ездили танки. По его словам, местными прикрывались как щитом и никого из города вывезти не пытались. Большинство людей даже не знали, что Россия организовала эвакуацию.

Сам Константин смог воспользоваться коридором, но пройти по нему оказалось не так просто и безопасно, как хотелось бы.

«На блокпосту украинском людей не было вообще. Я подумал, что отлично выйдем. Метров сто прошли, и по нам начали стрелять. Подлетела артиллерия», — рассказал он.

После этого Константин пролежал на холодной земле полтора часа, а потом уже настолько промерз, что встал и побежал дальше.

«В городе про гумкоридоры никто не знает. Я соседям своим говорил. Власти ничего не говорят. Связи нет и радиооповещения тоже. Ничего нет», — подчеркнул он.

Пожилая жительница Мариуполя в разговоре с «360» также заявила, что в городе нет ни воды, ни связи. Люди ничего не знают, а о гумкоридорах узнают из слухов. Она также рассказала, что ВСУ постоянно приезжают, обстреливают здания и уезжают, и так по кругу.

«У нас разве спрашивают, чего мы хотим? Мы хотим мира. Лучше дохлый мир, чем такая обстановка», — заявила она.

Еще один мужчина рассказал, что ему удалось выехать из Мариуполя только потому, что он случайно узнал о существовании неофициального коридора из города.

«Мы из Мариуполя выехали. Там ад. <…> Ждать уже не могли, поэтому выскочили. У нас не было никакой связи. Ни энергоносителей, ни связи. Все было на уровне слухов. Да, украинская техника стоит прям в жилых кварталах», — объяснил он.

Попытка выбраться из города украинцам может стоить жизни. Об этом РИА «Новости» рассказала другая горожанка. Она пыталась выехать из Мариуполя вместе с мужем и детьми, когда боевики запрещенного в РФ «Азова»* начали стрелять по их машине. Когда они ранили ее и детей, ее супруг открыл дверь и начал умолять не стрелять. После этого военные достали другое большое оружие и собирались открыть огонь по машине.

«Я взяла детей и вывела на дорогу. Мы с ними кричали: „Пожалуйста“. Они сказали подойти к ним. Мы подошли. Они с автоматами стоят и говорят: „Куда вы идете? Вы знаете, кто там? Вы что, на смерть пришли?“ Потом говорят: „Сейчас тебя и жену положим здесь, а детей заберем“», — вспоминала женщина.

В итоге военные указали в сторону Сартаны и приказали им бежать, указав на то, что дают им время. По словам рассказчицы, перед ними шел дедушка, которого убили у них прямо на глазах.

Десять дней в подвале

В поселке Виноградное, который находится неподалеку от Мариуполя, ситуация обстоит не лучше. Издание «Народные Новости» поговорило с жительницей по имени Алена и ее мамой Анастасией. Как оказалось, женщины просидели 10 дней в подвале и вышли наружу, потому что закончились продукты. Перед этим Алена два дня ходила на работу на завод, но после того, как бойцы ВСУ спрятали свою технику, она перестала.

«В каком положении люди? Ну вот, например, подошли украинские военные, выбили забор, поставили бронемашину, а на втором этаже снайперов посадили. Просто захват. А хуже то, что нам за несколько дней до начала всего зарплату на карточки перечислили, а снять не дали», — рассказала она.

Все банкоматы заблокировали, а в магазинах принимают только наличные, добавила она. Теперь люди просто умирают с голода.

Изначально мама Алены приезжала к дочери в гости, но уехать не смогла. Никого не вывозили, а некоторым не разрешали выехать. Людей разворачивали назад и говорили сидеть дома.

Взрывы подстанций и минирование школ

В поселке Березовое, который удалось освободить от ВСУ, жители рассказали, что украинские военные при отводе своих сил взрывали подстанции. Об этом написал Telegram-канал Shоt.

«Мы заходим, они взрывают подстанцию и уходят. И так постоянно. Отжимают у местных машины и уезжают на них. Каждый день бухие», — рассказал один из жителей.

Народная милиция ДНР рассказала, что когда им удалось занять город, то ВСУ начали разносить жилые дома, детские сады и школы. Все разнесли и перебили людям доступ к воде и газу. Сейчас жители Березового ходят к колодцам, откуда скопом набирают воду.

Помимо этого, ВСУ успели заминировать несколько зданий. Сейчас военные пытаются их разминировать.

Изнасилование на мосту

В Волновахе царил настоящий ад, когда туда вошли ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, в городе была база отдыха, куда часто ездили молодожены. На ней был небольшой мостик, на котором все любили фотографироваться. Украинские военные на нем избивали и насиловали молодых девочек.

«Украинские захватчики вырвали все памятники. Они заходили в дома. Они выносили всю технику: стиральные машинки, плазменные телевизоры, микроволновки. А потом в упор из БТР обстреливали эти дома. Людей вытягивали за волосы из подвалов с детьми. Дети кричали. Это был какой-то кошмар», — говорила она.

Военные часто наблюдали с биноклями за людьми, и когда те выходили со дворов, то их в упор расстреливали. В одно место стреляли по три раза.

«И как мы должны к ним относиться? Какая это освободительная армия, что я в 55 лет осталась одна без сыновей?» — заключила она.

* запрещенная в России организация.