«Там ад»: Жители Мариуполя рассказали о бегстве и ситуации в городе

Эвакуацию мирных жителей Мариуполя начали вооруженные силы России и бойцы Народной милиции ДНР. Некоторые беженцы решили уезжать на своих машинах, воспользовавшись неофициальными коридорами. Многие из них заявили, что город удалось покинуть только чудом. «360» публикует видео с рассказами людей, которые бежали из родного города.

Эвакуированная в пункт помощи МЧС жительница Мариуполя заявила, что жителей города бросили.

«У нас нет ни связи, ни воды, ничего нет. Мы ничего не знаем, только по слухам. Нам сказали, что там есть коридор, но никакой связи нет», — поделилась она.

По ее словам, все дома находятся под постоянным обстрелом. Украинские военные приезжают, открывают домой и снова уезжают. Беженка подчеркнула, что единственное, чем сейчас хочется всем — это мирное небо.

Для эвакуации беженцев задействовали даже школьные автобусы, чтобы вывести как можно большее число людей. У некоторых жителей Мариуполя из всего имущества осталась только машина. Дома сгорели после попадания снарядов. Многие воспользовались шансом и сбежали из города, узнав, что есть неофициальные гуманитарные коридоры.

«Мы с Мариуполя выехали. Там ад. Сегодня узнали, что есть какой-то коридор, через море. Мы выскочили. Человек случайный с нами был в убежище рассказал нам. Мы больше ждать не могли», — рассказал житель Мариуполя, который вывез из города жену и ребенка.

Он отметил, что из города хотят уехать все, но гуманитарных коридоров не дают. Мужчина подчеркнул, что украинские военные выставляют технику прямо около жилых домов.

Российские войска на протяжении нескольких дней организовывали гуманитарные коридоры в Мариуполе. Но захватившие город украинские националисты не выпускали людей из домов или начинали стрелять при попытке покинуть населенный пункт.

Министерство обороны России сообщило, что все огневые точки националистов и разбросанные по жилым кварталам позиции боевиков уничтожили. Только после этого из этого людей начали вывозить из Мариуполя. За минувшие сутки город покинули 78 человек, которых доставил в развернутый МЧС ДНР пункт помощи.