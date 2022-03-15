Минобороны показало видео с уничтожением двух машин пехоты ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным оружием.

На опубликованных кадрах можно увидеть мощный взрыв, накрывший обе машины.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине уничтожены 124 реактивные системы залпового огня, 1000 единиц военной автомобильной техники ВСУ, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 145 беспилотников и 469 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее ведомство опубликовано кадры с нанесением ударов вертолетами ВКС РФ по украинской военной технике и живой силе.

В Минобороны отметили, что в рядах ВСУ есть наемники из западных стран, которые поощряют их участие в конфликте. В ведомстве добавили, что ответственность за уничтожение этих граждан полностью лежит на руководстве этих стран.