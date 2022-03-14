«Закрыли все стороны света». Военные силы ЛНР взяли в кольцо украинские войска

Народная милиция Луганской народной республики окружила украинские войска, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске. Об этом заявил подполковник ведомства ЛНР Андрей Марочко. Видео с его обращением опубликовал Луганский информационный центр в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что записывает видео около населенного пункта Невский. Это самая западная точка Луганской народной республики.

«Можно сказать, что все стороны света закрыли. Сейчас наши подразделения выдавливают и перерезают логистику украинским войскам, которые закрепились в Северодонецке и Лисичанске. При плановой работе мы полностью перережем пути отступления украинских войск, и должен сказать, что мы их возьмем в кольцо», — заявил подполковник.

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступление для освобождение территорий от украинских войск. Одновременно специальную операцию по демилитаризации Украины проводят Вооруженные силы России. Они наносят удары по военной инфраструктуре при помощи высокоточного оружия.