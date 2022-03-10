В Европе на беженок с Украины объявили настоящую охоту. Злоумышленники выдают себя за желающих помочь и обещают одиноким красавицам и их семьям безопасное жилье и якобы бесплатный транспорт. Так украинок заманивают подальше от безопасных официальных контрольно-пропускных пунктов. Тем временем риск эксплуатации беженок растет, уверены эксперты.

Украинок вербуют прямо по приезде в Европу

По данным ООН, с конца февраля Украину покинули более двух миллионов беженцев. Многие из них — девушки. Причем речь идет об украинках, которые известны на весь мир своей красотой. Это заставило сутенеров и торговцев людьми активизироваться. Они начали охотиться за приезжими девушками прямо на вокзалах, заманивая их спальными местами. Жилье предлагают не только самим украинкам, но и их семьям. Взамен «доброжелатели» выдвигают условие: девушкам придется оказывать некие услуги.

Специалисты опасаются, что некоторые из беженок в конечном итоге действительно станут секс-работницами, рабынями или попросту бесплатными сотрудницами различных сфер. Причем многие из них могут оказаться не только в Польше, Молдавии, Румынии, Венгрии или Словакии, но и в Великобритании, пишет Daily Mail.

«Бесплатный» проезд, за который придется заплатить

Уже начали поступать сообщения о женщинах и даже целых семьях, которые принимали предложения о «бесплатном» проезде через границу в соседние страны. Правда, потом с них все равно требовали оплату. 27-летняя украинка рассказала, как ее подруга оказалась в схожей ситуации.

«Я слышала от подруги, которая перебралась в Польшу, что она поехала с парнем, который сказал, что отвезет ее в Варшаву бесплатно, но когда они добрались туда, он попросил денег. Он вел себя агрессивно. <…> Она начала кричать и сумела убежать, пока люди наблюдали за происходящим. Мы распространяем такую информацию, чтобы девушки были осторожны», — пояснила украинка.

Эксперт по политике в области торговли людьми благотворительной организации CARЕ Лорен Эгнью рассказала, что массовое перемещение, возможно, до семи миллионов человек, означает, что некоторые из них станут жертвами торговли людьми.

Эгнью объяснила, что одним из методов вовлечения женщин в эксплуатацию являются предложения о «бесплатном транспорте». Позже, правда, девушкам буквально приказывают отдать за поездку деньги, которых у них нет. Так, женщины оказываются в долгах и, как следствие, в руках «доброжелателей».

«Торговцы людьми будут ждать своего часа, чтобы воспользоваться ситуацией в Польше и других странах, соседних с Украиной. Мы видели, что большинство приезжающих — это женщины и дети. <…> Они в отчаянии, и в таком состоянии некоторые готовы принять первое предложение о помощи, возможно, даже не обдумав его», — отметила Эгнью.

Беженки с Украины сейчас наиболее уязвимы

Не везде проституция наказывается по закону. В Германии ее легализовали еще в 2002 году. Эту деятельность даже внесли в реестр «профессий и ремесел». Работники этой сферы получают медстраховку и платят налоги. Найти «жрицу любви» на улицах Германии не проблема, в Берлине действует конгресс немецких проституток, существует множество курсов по искусству БДСМ, есть даже ярмарка «Мир проституток», на которой мастера древнейшей профессии передают знания из поколения в поколение.

Поэтому сегодня сутенеры во многих странах не накидывают мешок на голову потенциальной проститутке и не затаскивают ее в машину. Чаще всего в профессию вовлекают постепенно: доброжелательные разговоры, гарантии помощи и обещания красивой жизни. Частым аргументом становится и то, что это легальный заработок. Однако сутенеры тщательно скрывают, что выбраться из этого бизнеса крайне сложно.

Самыми уязвимыми сейчас стали именно беженки с Украины. Многие из них находятся в растерянности, более того, не все знают иностранные языки. Поэтому украинкам, пересекающим границу с Польшей, раздают листовки, предупреждающие девушек об опасностях попадания в рабство. Там же указан контакт по оказанию помощи. Более того, стоит учесть тот факт, что проституция легальна для местных жителей. А вот насколько будут соблюдаться права беженок, неизвестно.