Российские военные уничтожили почти 1300 танков и 145 беспилотников ВСУ во время спецоперации

Российские военные за время проведения спецоперации уничтожили 145 украинских беспилотников. Также они ликвидировали почти 1,3 тысячи танков и броневиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ», — перечислил Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за прошедшие сутки поразила 86 объектов ВСУ. Под атаку попали четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, а также станция радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов и точки скопления боевой техники.

Ранее представитель министерства заявлял, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ к реактивным системам залпового огня. Вооружение находилось на территории завода «Антонов», расположенного недалеко от Киева. Оттуда украинские военные стреляли по российским подразделениям.