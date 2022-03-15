«В городе работают тербаты и нацбаты». Военный эксперт рассказал о положении дел в Харькове

В Чернигове, Сумах и Харькове происходит точечная зачистка, то есть удаляются те средства вооружения, которые были заведены в эти города. Об этом заявил «360» военный эксперт Алексей Леонков.

Он добавил, что большинство кварталов Харькова цело, несмотря на утверждения мэра этого города.

«В городе работают тербаты и нацбаты. Они поделили между собой город. Всех свободно шатающихся мужчин, если им удается поймать, зачисляют в эту территориальную оборону. Если кто-то не соглашается, расстреливают на месте», — отметил военный эксперт.

По словам Леонкова, у жителей Харькова изменилось мнение о том, что происходит в городе.

«Жители города четко осознают, что те, кто их защищает, на самом деле действуют против них. Они уже понимают, куда и от кого летят снаряды», — пояснил эксперт.

В начале марта в Минобороны РФ заявляли, что высшее руководство Украины практически полностью потеряло способность управлять администрациями областей и районов страны.

В ведомстве отметили, что в большей части городов и населенных пунктов республики действуют национальные батальоны, которые называют батальонами территориальной обороны.