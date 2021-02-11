Желтый крах. Цены на бананы в России вырастут из-за погоды в Эквадоре

России угрожает дефицит бананов. Эквадор, который является единственным поставщиком бананов в РФ, не может обеспечить торговые сети необходимыми объемами поставок в связи с неурожаем и традиционно высоким сезонным спросом. Пока поставки не наладятся, любителям здорового питания придется искать альтернативы.

Представители сети магазинов «ВкусВилл» подтвердили, что нехватка бананов действительно существует. Такая ситуация может продлиться до апреля. Однако в X5 Retail Group, владеющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», на нехватку товара не жалуются.

Трудности с урожаем в Эквадоре, как написала газета «Коммерсант», возникли из-за неблагоприятной погоды.

Альтернативные поставщики

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин советует россиянам не переживать по этому поводу. Цены на бананы периодически растут, а потом падают. Если действительно фрукты будут в дефиците, то поставщики смогут переориентироваться, как это было с имбирем, когда из-за неурожая растения в Китае и из-за закрытых границ его стоимость выросла до нескольких тысяч за килограмм.

«Наши компании тогда быстро переориентировались и начали имбирь закупать в других странах. С бананами может произойти то же самое», — отметил он.

Дефицита не будет

Кандидат технических наук, специалист по общественному питанию Дмитрий Быстров считает, что Эквадор будет сложно заменить другим поставщиком. Это один из крупнейших экспортеров бананов в мире, при этом у него самые низкие цены. Так что соотношение цены и качества оптимальное.

«Есть много стран, которые поставляют бананы, но Россия у них не закупает, потому что поставщики не могут дать выгодную цену, как у Эквадора. Конечно, если сейчас с южноамериканской страной возникнут проблемы, то будут искаться новые рынки, например Таиланд. Бананы не пропадут с полок магазинов, но цена, естественно, будет корректироваться в большую стоимость», — отметил он.

По словам эксперта, в России такое происходит не первый раз. Был год, когда бананы вместо 60 рублей за килограмм стали стоить 120 рублей. Но через некоторое время вернулись к своей стандартной цене. Такое же происходит периодически с шоколадом: когда единственный поставщик Кот-д’Ивуар сталкивается с неурожаем, цены на продукт в России возрастают, потом откатываются назад.

Любители бананов

На стоимость других продуктов дефицит бананов повлиять не может, так как в России их в основном употребляют в натуральном виде. Бананы мало где используют как основной ингредиент. Возможно небольшое повышение стоимости детского питания, где используется банановое пюре. А вот кто действительно пострадает от нехватки бананов, по мнению Дмитрия Быстрова, так это приверженцы здорового питания.

«Люди, которые следят за здоровьем, делают из бананов сладости. Они заменяют ими сахар и муку. Также для детей это один из самых лучших перекусов: много углеводов, удобный, чтобы носить с собой», — отметил он.

Однако, по мнению эксперта, в ПП-выпечке бананы будет легко заменить другими ингредиентами.