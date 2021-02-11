facebook_pixel
    11 февраля 2021, 14:05

    Желтый крах. Цены на бананы в России вырастут из-за погоды в Эквадоре

    Андрей Фишер, Екатерина Шамина

    России угрожает дефицит бананов. Эквадор, который является единственным поставщиком бананов в РФ, не может обеспечить торговые сети необходимыми объемами поставок в связи с неурожаем и традиционно высоким сезонным спросом. Пока поставки не наладятся, любителям здорового питания придется искать альтернативы.

    Желтый крах. Цены на бананы в России вырастут из-за погоды в Эквадоре

    Представители сети магазинов «ВкусВилл» подтвердили, что нехватка бананов действительно существует. Такая ситуация может продлиться до апреля. Однако в X5 Retail Group, владеющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», на нехватку товара не жалуются.

    Трудности с урожаем в Эквадоре, как написала газета «Коммерсант», возникли из-за неблагоприятной погоды.

    Альтернативные поставщики

    Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин советует россиянам не переживать по этому поводу. Цены на бананы периодически растут, а потом падают. Если действительно фрукты будут в дефиците, то поставщики смогут переориентироваться, как это было с имбирем, когда из-за неурожая растения в Китае и из-за закрытых границ его стоимость выросла до нескольких тысяч за килограмм.

    «Наши компании тогда быстро переориентировались и начали имбирь закупать в других странах. С бананами может произойти то же самое», — отметил он.

    Дефицита не будет

    Кандидат технических наук, специалист по общественному питанию Дмитрий Быстров считает, что Эквадор будет сложно заменить другим поставщиком. Это один из крупнейших экспортеров бананов в мире, при этом у него самые низкие цены. Так что соотношение цены и качества оптимальное.

    «Есть много стран, которые поставляют бананы, но Россия у них не закупает, потому что поставщики не могут дать выгодную цену, как у Эквадора. Конечно, если сейчас с южноамериканской страной возникнут проблемы, то будут искаться новые рынки, например Таиланд. Бананы не пропадут с полок магазинов, но цена, естественно, будет корректироваться в большую стоимость», — отметил он.

    По словам эксперта, в России такое происходит не первый раз. Был год, когда бананы вместо 60 рублей за килограмм стали стоить 120 рублей. Но через некоторое время вернулись к своей стандартной цене. Такое же происходит периодически с шоколадом: когда единственный поставщик Кот-д’Ивуар сталкивается с неурожаем, цены на продукт в России возрастают, потом откатываются назад.

    Любители бананов

    На стоимость других продуктов дефицит бананов повлиять не может, так как в России их в основном употребляют в натуральном виде. Бананы мало где используют как основной ингредиент. Возможно небольшое повышение стоимости детского питания, где используется банановое пюре. А вот кто действительно пострадает от нехватки бананов, по мнению Дмитрия Быстрова, так это приверженцы здорового питания.

    «Люди, которые следят за здоровьем, делают из бананов сладости. Они заменяют ими сахар и муку. Также для детей это один из самых лучших перекусов: много углеводов, удобный, чтобы носить с собой», — отметил он.

    Однако, по мнению эксперта, в ПП-выпечке бананы будет легко заменить другими ингредиентами.