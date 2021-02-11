Российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов

Импортеры не могут обеспечить российские торговые сети необходимыми объемами поставок бананов из Эквадора в связи с неурожаем в этой стране и традиционно высокого сезонного спроса, сообщила газета «Коммерсант». Из-за нехватки бананов выросли и цены.

Оптовые цены на бананы выросли с прежних 60 рублей до 82 рублей за килограмм, сообщили изданию источники среди участников рынка. Ретейлеры указали, что в прошлом году в Эквадоре, который является основным поставщиком бананов на российский рынок, из-за непогоды снизился сбор урожая. Из-за активности вулкана Сангай пострадали многие плантации.

В сети магазинов «Вкусвилл» подтвердили, что дефицит образовался из-за высокого спроса и неурожая. Ситуация с нехваткой бананов на рынке продолжится до апреля, по прогнозу ретейлера. Задержки поставок также влияют на стоимость, отметили в торговой сети «Верный». О том, что поставки бананов стабильны, заявили в X5 Retail Group, владеющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В «Магните» воздержались от комментариев.

В Минсельхозе РФ ранее рассказали, когда ожидается снижение цен на овощи и фрукты.