Стало известно, какие продукты подорожают в январе

Цены на хлеб вырастут из-за подорожания муки и зерна в ряде российских регионов. Также из-за роста цен на зерно могут на 8% подорожать мясо птицы и куриные яйца.

Цены на сахар увеличатся на 3-5% из-за низкого урожая и «недобросовестных действий ряда крупных продавцов». Ранее правительство договорилось с бизнесом о заморозке розничных цен на сахар и подсолнечное масло. Однако, по мнению экспертов, из-за этого доля дешевых продуктов может снизиться — покупателям предложат «премиальные» сахар и масло.

Цены на молочные продукты могут повыситься в 2021 году из-за введения обязательной маркировки. Кроме того, на 3-4% подорожают конфеты, шоколад и другие сладости, прогнозирует издание.

Также могут подорожать отдельные фрукты, овощи и другие продукты питания.

Стоимость импортных лекарств в новом году может вырасти на 2-15% и будет зависеть от курса рубля.