Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на овощи и фрукты

Фрукты и овощи на прилавках российских магазинов станут стоить дешевле после поступления нового урожая и снижения доли импорта. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта», — заявили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что наибольшую динамику цен зафиксировали в январе в плодоовощной группе. Это объясняется сезонностью и уменьшением запасов урожая, собранного в 2020 году. Кроме того, на ценах сказывается рост доли импортных товаров на российском рынке. В качестве примера привели бананы, которые полностью завозятся в страну. Их стоимость в основном зависит от курса рубля.

«В январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — заверили в министерстве.

Согласно данным Росстата, в январе произошло подорожание отдельных видов фруктов и овощей. Помидоры выросли в цене на 14,6%, картофель — 7,1%, лук репчатый — 5,3%, бананы — 6,5%. При этом стоимость апельсинов и лимонов сократилась на 7,3 и 3,7% соответственно.