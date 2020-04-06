В Генпрокуратуре заинтересовались высокими ценами на имбирь, лимоны и чеснок

Имбирь, лимон и чеснок — три продукта, на повышение цен которых пожаловались россияне. В ФАС уверены, что причин высоких ценников как минимум две.

Во-первых, многие после объявления пандемии ринулись скупать все, где есть витамин C. Оно и понятно — эти употребление в пищу этих продуктов, как известно, повышает иммунитет.

Вторая причина связана с тем, что в Россию стали ограничивать поставки из-за рубежа. К примеру, 80% всего урожая чеснока раньше приходилось на импорт из Китая, сейчас поставки лимитированы.

Тем не менее, все это теперь предстоит объяснить Генпрокуратуре России. На сайте ведомства уже размещено поручение для ФАС с просьбой дать правовую оценку, насколько обоснован рост цен.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров сообщили, что поставщики увеличили на некоторую продукцию в несколько раз. К примеру, сейчас оптовая цена лимона доходит до 500 рублей за килограмм, имбирь стоит около 2000 рублей за килограмм. В феврале стоимость на эти продукты составляла 75 рублей и 50 рублей за килограмм соответственно.