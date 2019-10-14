Роскачество рассказало, какие «низкокалорийные» продукты отложатся на боках

Спрос рождает предложение. Люди озабочены лишним весом, вокруг появляются фитнес-клубы, всевозможные программы для похудения и целые стеллажи различных якобы низкокалорийных продуктов питания в магазинах.

Однако надписи на упаковках хлопьев, батончиков, йогуртов могут и обмануть. Тогда вместо потери веса вы начнете его набирать.

Роскачество рассказало в первую очередь о здоровом потреблении сахара. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление сахара должно составлять не более 10% от общей калорийности пищи. А самый безопасный уровень — менее 5%.

В ведомстве рассказали о пользе йогуртов и о том, как выбрать правильный.

«Йогурты содержат большое количество молочнокислых организмов — это пробиотики (бифидо- и лактобактерии), которые являются частью полезной микрофлоры кишечника. Если ежедневно употреблять 100−200 граммов йогурта, это положительно отразится на работе желудочно-кишечного тракта, следовательно, будет способствовать укреплению всего организма. Кроме того, йогурт помогает организму лучше усваивать поступающие с пищей минералы и микроэлементы», — рассказали специалисты.

Но при этом нельзя забывать, что фруктовый наполнитель повышает количество сахара в стаканчике йогурта в два или даже три раза.

«Сам по себе кисломолочный продукт, с которым соединяется варенье, полезен. Однако стоит помнить: в 150-граммовой баночке йогурта может содержаться до 25 граммов (то есть, пяти кусочков) сахара. Если же потребитель выбирает сладкий йогурт, то он должен обратить внимание, что состав такого йогурта должен быть коротким — натуральный йогурт (молоко, молочнокислая закваска), натуральные подсластители (например, варенье из клубники)», — порекомендовали в ведомстве.

Также там посоветовали выбирать продукт, на котором указано 1×10⁷ КОЕ/г или ГОСТ 31981/2013 — это гарантирует сохранение полезных молочнокислых микроорганизмов в йогурте.

Существуют и йогурты с другими форматами добавок. Так называемый обогащенный йогурт — это продукт, в который дополнительно внесли бифидокультуры, ацидофильную палочку и так далее.

«Кроме того, есть йогурты, в которые внесены инулин, витамины, но такие продукты дороже стоят и, как правило, отнесены либо к продуктам детского питания, либо к категории «лечебно-профилактический продукт», — добавили в Роскачестве.

Ведомство рассказало еще об одном популярном продукте — хлопьях на завтрак. Специалисты напомнили, что такие продукты, как правило, содержат много сахара.

«После приема хлопьев, шариков, звездочек и других вариаций подобной продукции у человека резко повышается уровень глюкозы в крови и начинает активно вырабатываться инсулин. Как результат — регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета, ожирения, спровоцировать аллергические реакции и нарушения работы кишечника», — сообщили в Роскачестве.

Из-за этого детям можно давать сухие завтраки не чаще одного-двух раз за неделю. Порция таких завтраков должна быть небольшой.

В ведомстве рассказали, что при выборе хлопьев необходимо искать варианты с наименьшим содержанием сахарозы. Эксперты отметили, что, согласно исследованию Роскачества, в половине шоколадных шариков для завтрака количество сахара было значительно выше норм ВОЗ.

Среди творожных сырков следует выбирать продукты с недлинным составом и небольшим сроком годности. В сырке, который приготовили по ГОСТу, должны быть творог, сахар и глазурь. Могут входить также сливки и сливочное масло. Однако нужно помнить, что такие сырки содержат много жиров и сахара. Есть их посоветовали раз в несколько дней.

Роскачество не оставило нас без советов, а чем же можно лакомиться, не боясь нанести ущерб здоровью.

«Одно из главных правил невредных сладостей следующее: большинству вредных продуктов можно найти полезные заменители. Так, например, картофельные и кукурузные чипсы заменяются сушеными фруктовыми дольками», — рассказали специалисты.

Также вместо конфет можно есть сухофрукты или сушеные ягоды. А вот цукаты эксперты рекомендовали оставить на прилавке: в них столько же сахара, как в леденцах.