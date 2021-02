Тяжелые металлы найдены в детском питании

Ученые проанализировали продукты производства Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition, Gerber, Nestle. Некоторые производители отказались предоставлять свои товары, среди них — Walmart Inc, Campbell Soup Co и Sprout Organic Foods.

Внутренние стандарты компании «допускают опасно высокие уровни токсичных тяжелых металлов», говорится в отчете. Исследователи обратили внимание, что в документах указано о частых продажах продуктов, в которых «эти уровни превышаются».

Авторы исследования призвали утвердить максимально допустимые для детского питания уровни токсичных тяжелых металлов, написала Общественная служба новостей. Производителям также посоветовали проверять готовую продукцию, а не только ингредиенты.

При этом никаких этикеток или предупреждений для родителей по поводу токсичных веществ на банках детского питания нет. В лучшем случае производители проверяют ингредиенты, но в основном они совсем не проводят анализы.