ЗАЭС надо остановить. Это снизит риски катастрофы в результате атак со стороны ВСУ

Днем в четверг украинские военные обстреляли прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Загорелся лес, пламя перекинулось на линии электропередачи, случилось короткое замыкание. В результате отключились два блока атомной станции. Ряд политологов заговорили о надвигающейся ядерной катастрофе. «360» восстановил хронологию дня и выяснил, чем обернется возможное отключение объекта.

Провокация на грани

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел переговоры со своим французским коллегой. Министры обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Шойгу привел Себастьяну Лекорню оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов предположил, что Украина совершит провокацию, чтобы сорвать визит МАГАТЭ на станцию.

В этот же день Вооруженные силы Украины открыли огонь в сторону Запорожской АЭС. Последствия не заставили себя ждать. По информации украинской компании «Энергоатом», впервые в своей истории станция оказалась обесточена.

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После сбоя электроснабжения на ЗАЭС сработали системы безопасности, сообщили в администрации Энергодара. На место прибыли экстренные службы. Они потушили пожар вокруг станции и запустили один из блоков. После этого электроснабжение всех городов и районов Запорожья восстановили.

ВСУ устроили ядерный терроризм

На отключение атомной электростанции отреагировал политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он обвинил украинских военных в применении террористических методов.

«Приближается атомная катастрофа на Запорожской АЭС. Сегодня впервые АЭС полностью обсточена. Это 100% ядерный терроризм со стороны киевского режима», — заявил эксперт. По его словам, США и Евросоюз активно поддерживают этот терроризм, а Россия не отвечает за их действия.

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Марков привел шесть вариантов развития событий на ЗАЭС. По его мнению, ВСУ могут добиться радиоактивного заражения местности, и тогда Россия якобы ответит ударом по Хмельницкой АЭС, находящейся недалеко от границы с Польшей. В этом случае обстрелы Запорожской станции прекратятся, отметил он.

Игры с огнем нужно прекращать

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерно-радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов рассказал «360», что остановка блоков на Запорожской АЭС — событие со знаком плюс.

Если что-либо произойдет, я имею в виду обстрелы или бомбардировки, при неработающем ядерном реакторе последствий значительно меньше, чем при работающем. Я говорил с 4 марта о том, что станцию надо останавливать Владимир Кузнецов.

Эксперт выразил надежду на то, что катастрофы на станции не будет. А пока следует прекратить поставку электроэнергии на Украину. По словам Кузнецова, страна продает ее в Евросоюз, который, в свою очередь, поставляет ей оружие. Оружие, которое применяют против России.

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Станция интенсивно обстреливается уже в течение двух месяцев, даже больше. Надо прекращать играть с огнем. Станцию надо останавливать. Наконец-то, ее сегодня остановили Владимир Кузнецов.

Доктор технических наук напомнил, что из 15 энергоблоков, находящихся на Украине, шесть находятся на Запорожской АЭС. Кроме них угрозу представляет хранилище с отработанным ядерным топливом. Кузнецов заявил, что оно заполнено почти на треть, и попадание снарядов ВСУ может привести к мощному выбросу радиации.

Украина может сорвать поставки электроэнергии в Евросоюз, если ВСУ продолжат обстреливать Запорожскую АЭС, заявил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов. По его словам, в этом случае страна может превратиться из экспортера в импортера энергии. Обстрелы станции со стороны украинских военных могут привести к катастрофе, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Она призвала власти Украины прекратить атаки на объект.