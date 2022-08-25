Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от энергосети

Запорожскую атомную электростанцию отключили от энергосети, сообщили в украинской компании «Энергоатом». Там добавили, что это первый случай в истории АЭС.

«Два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия <…> повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети — первое в истории станции», — заявили в пресс-службе компании.

По данным украинских энергетиков, сейчас нет замечаний к работе автоматики и систем безопасности станции. В Энергоатоме уточнили, что специалисты ведут пусковые работы по подключению одного из энергоблоков к сети.

Ранее стало известно, что украинские военные провели атаку, в результате которой загорелись поля и подлесок. Из-за этого в сети случилось короткое замыкание, и энергосистемы «просели». Власти региона сообщили, что специалисты вовремя переподключили Запорожскую АЭС, подачу электроэнергии восстановили.

До этого без электричества остались многие населенные пункты освобожденных территорий. Об отключении света сообщили в Херсоне и Мелитополе.