Обстрелами по ЗАЭС Украина сорвет поставки электричества в Евросоюз

Повреждения Запорожской АЭС приведут к сбоям поставок электроэнергии в Евросоюз, предупредил в беседе с РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Запорожская АЭС является самой крупной в Европе по числу блоков и установленной мощности. Продолжая обстрелы, Украина рискует из страны-экспортера превратиться в импортера.

«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза», — сказал он.

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совбеза предупредила Украину об угрозе катастрофы из-за обстрелов станции. Ситуацию также обсудили гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Росгвардия тем временем задержала двух сотрудников атомной станции. Они передавали Вооруженным силам Украины информацию о местонахождении личного состава и техники.