Власти Запорожья заявили о вероятной попытке Украины сорвать визит МАГАТЭ на АЭС

Власти Запорожья опасаются провокаций от Украины во время визита делегации МАГАТЭ на АЭС. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит», — сказал он.

Рогов добавил, что шансы, что инспекционный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ и Ростатома Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева. Член ВГА заверил, что власти Запорожской области сделают все, что надо, чтобы обеспечить безопасность делегации, а также полный доступ на все объекты атомной электростанции.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают действия, угрожающие безопасности станции.