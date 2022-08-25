Власти Запорожья заявили о вероятной попытке Украины сорвать визит МАГАТЭ на АЭС
Член запорожской администрации Рогов объявил об ожидании провокации от ВСУ на АЭС
Власти Запорожья опасаются провокаций от Украины во время визита делегации МАГАТЭ на АЭС. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».
«Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС в первых числах сентября. До этого осталось буквально меньше недели. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать этот визит», — сказал он.
Рогов добавил, что шансы, что инспекционный визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС состоится, существенно выросли после встречи глав МАГАТЭ и Ростатома Рафаэля Гросси и Алексея Лихачева. Член ВГА заверил, что власти Запорожской области сделают все, что надо, чтобы обеспечить безопасность делегации, а также полный доступ на все объекты атомной электростанции.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают действия, угрожающие безопасности станции.