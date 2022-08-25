Шойгу заявил главе Минобороны Франции об опасных действиях ВСУ в отношении Запорожской АЭС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают действия, угрожающие безопасности станции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Министерство обороны РФ уточнило, что разговор состоялся 25 августа по инициативе французской стороны.

«Шойгу довел французскому коллеге оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции. Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что Украина обстрелами ЗАЭС может сорвать поставки электроэнергии в Евросоюз.

Запорожская АЭС перешла под контроль военных РФ 4 марта в ходе спецоперации. Украинские военные в начале августа нанесли артиллерийские удары по территории станции.