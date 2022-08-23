ООН напомнила Украине о риске катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Настоящая катастрофа может случиться, если продолжатся обстрелы территории Запорожской атомной станции (ЗАЭС) со стороны ВСУ. Об этом заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совбеза организации. Ее слова передало РИА «Новости».

«К сожалению, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы продолжаем практически ежедневно получать сообщения о тревожных происшествиях на станции. Если такие инциденты продолжатся или усугубятся, мы можем столкнуться с катастрофой», — добавила она.

Генсек ООН Антониу Гуттериш в ходе визита во Львов обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг атомной станции. Однако с тех пор ничего не изменилось.

ДиКарло отметила важность прекращения боевых действий рядом с этом территорией. Только там можно обеспечить стабильную и безопасную работу ЗАЭС, подчеркнула она. Замгенсека ООН призвала предоставить миссии МАГАТЭ беспрепятственный доступ к объекту.