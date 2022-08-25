facebook_pixel
    25 августа 2022, 14:46

    Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС

    В Запорожье после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности на АЭС

    Глеб Гладков

    После сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти региона, передали «Известия».

    Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС

    Сообщается, что из-за массированных обстрелов Вооруженными силами Украины произошло массовое возгорание поля и подлеска, это вызвало короткое замыкание в сети. В результате показатели энергосистемы полностью просели. Было произведено переподключение станции.

    «На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии», —добавили в городской администрации.

    Ранее глава Министерства обороны Росси Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают действия, угрожающие безопасности станции.

    Запорожская АЭС перешла под контроль военных РФ 4 марта в ходе спецоперации. Украинские военные в начале августа нанесли артиллерийские удары по территории станции.