После сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Об этом сообщили власти региона, передали «Известия».

Сообщается, что из-за массированных обстрелов Вооруженными силами Украины произошло массовое возгорание поля и подлеска, это вызвало короткое замыкание в сети. В результате показатели энергосистемы полностью просели. Было произведено переподключение станции.

«На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии», —добавили в городской администрации.

Ранее глава Министерства обороны Росси Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По словам Шойгу, ВСУ предпринимают действия, угрожающие безопасности станции.

Запорожская АЭС перешла под контроль военных РФ 4 марта в ходе спецоперации. Украинские военные в начале августа нанесли артиллерийские удары по территории станции.