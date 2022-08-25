Два энергоблока АЭС в Запорожье отключились от сети после удара ВСУ

Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети из-за пожара после удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 киловольт. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены», — рассказал он.

Глава администрации добавил, что из-за отключения блоков Запорожская область осталась без электроснабжения.

После того как ликвидировали пожар, один из блоков запустили в работу. Второй готовится к запуску. Электроснабжение всех городов и районов Запорожья восстановили.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти опасаются провокаций от Украины во время визита делегации МАГАТЭ на АЭС. В то же время он заверил, что администрация сделает все, что надо, чтобы обеспечить безопасность делегации,