Взаимные обвинения звездных супругов. Подробности нового суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

Эмбер Херд и Джонни Депп снова встретились в суде. Причиной стала статья актрисы, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Бывшие супруги обменялись обвинениями в клевете. На процессе выяснилось, что агрессивно в отношениях вели себя оба. Но окончательное решение еще впереди.

Экс-супруги Джонни Депп и Эмбер Херд снова встретились в суде. В этот раз по иску о клеветнической статье актрисы, которую она опубликовала в 2018 году в газете The Washington Post. В ней Херд рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. При этом имя партнера она не называла.

Новые подробности

Адвокаты Деппа уверены, что описанный в статье обидчик — именно бывший муж актрисы. Правозащитники посчитали, что слова экс-супруги нанесли вред карьере Джонни Деппа. Он подал иск на 50 миллионов долларов.

Адвокаты Херд в суде заявили, что ее слова правдивы, так что во встречном иске — на 100 миллионов долларов — представителей Деппа обвинили в клевете в адрес актрисы.

Источник фото: РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Защитники Эмбер Херд уверены, что публикация в СМИ не повлияла на карьеру ее бывшего мужа — во франшизе «Пираты Карибского моря» его отказались снимать до скандальной статьи. Студия и раньше хотела закончить сотрудничество с Джонни Деппом из-за его поведения.

Во время суда вскрылись новые подробности из жизни актеров. Свидетели сторон рассказали об отношениях пары. Семейный психолог Лорел Андерсон заявила, что между и Джонни Депп, и Эмбер Херд применяли физическое насилие друг к другу. Специалист напомнила про синяки на лице актрисы.

При этом Херд во время семейных консультаций якобы вела себя агрессивно и не давала мужу слова. Психолог также заявила, что инициатором драк была именно актриса: если возлюбленный собирался уйти, актриса могла ударить его, написала газета The Guardian.

К делу также приобщили записи с камер видеонаблюдения из лифта, где Эмбер Херд запечатлели с Илоном Маском. Актриса стояла без одежды, укутавшись в одеяло, и обнимала миллиардера. В то время она все еще состояла в отношениях с Джонни Деппом, подчеркнуло издание PeopleTalk.

В защиту Джека Воробья

Экс-ассистентка Эмбер Херд Кейт Джеймс на суде рассказала об агрессивном поведении актрисы. Она назвала ее истеричной натурой, которую боялась даже собственная мать. По ее словам, Херд принимала психостимуляторы, и иногда у нее случались передозы.

«Она ужасно вела себя с подчиненными, плевалась, кричала на нас, вторгалась в личное пространство», — рассказала ассистентка.

Помощница проводила много времени с актрисой и не замечала у нее никаких травм. Ее бывший возлюбленный, напротив, вел себя спокойно.

На стороне актера выступила и его сестра Кристи Дембровски. Она заявила, что Джонни Депп не стал бы совершать насилие, поскольку он сам переживал его в собственной семье.

Сестра актера так же заявила, что Эмбер Херд называла бывшего супруга «толстым стариком» и была в ярости, когда Dior предложил ему, а не ей заключить контракт.

Против актрисы будут свидетельствовать еще двое мужчин, которые были с ней в отношениях, — актер Джеймс Франко и Илон Маск. На последнего также падали подозрения в избиениях актрисы.

Также в пользу Деппа свидетельствовали и аудиозаписи телефонных разговоров бывших супругов. Актриса обзывала звезду «Пиратов Карибского моря» и признавалась в том, что била его и сожалеет о том, что делала это недостаточно сильно.

Обвинения от Эмбер Херд

Свидетели со стороны Херд тоже заявляли об агрессии. Доктор Дэвид Киппер рассказал, что у актера якобы случались вспышки гнева. Во время одной из них он чуть не отрезал себе часть пальца. В некоторых случаях актер мог разбить кулаки о стены и дверь трейлера.

По словам врача, у Деппа также были проблемы с наркотиками и алкоголем. Несмотря на усилия специалистов, он не мог справиться со своей зависимостью.

Один из свидетелей рассказал, как актер признавался, что мечтает увидеть гниющий труп Эмбер Херд. В сообщениях он якобы писал, что бывшая жена разрушила его жизнь, и ему противно, что он прикасался к ней.

Кроме того, по мнению адвоката бывшей супруги, Джонни Депп одержим основателем компании Space X Илоном Маском.

Суд длиннее брака

Джонни Депп и Эмбер Херд порвали друг с другом в 2016 году. Вместе актеры были около четырех лет. После развода межу ними начались судебные тяжбы. Депп выиграл один из процессов против бывшей жены. Он утверждал, что актриса лгала насчет своей благотворительной деятельности.

В 2020 году Джонни Депп подал иск к британскому таблоиду The Sun. Его возмутила статья, в которой журналист Дэн Вуттон назвал актера «избивателем жен». Депп обвинил газету в клевете, однако суд проиграл.

В августе 2021 года он подал иск против бывшей жены.

Обвинения в насилии и судебные иски начали разрушать карьеры актеров. Через несколько дней после проигрыша в суде по делу о клевете Депп остался без роли волшебника Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». А Walt Disney Pictures не пригласил актера на съемки нового фильма франшизы «Пираты Карибского моря».

Ранее Джонни Депп жаловался, что в Голливуде ему объявили бойкот. Пои словам актера новый фильм «Великий», где он должен был исполнить главную роль, остался без даты премьеры.

Карьера Эмбер Херд тоже оказалась в подвешенном состоянии. В Сети активисты создали петицию, в которой призывали убрать актрису из второй части франшизы «Аквамен». Позднее актриса заявила, что все же примет участие в съемках.

Окончательного решения суда по делу Херд и Деппа пока нет — процесс может затянуться на несколько месяцев.