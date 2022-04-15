Гниющий труп, Илон Маск и наркотики. Что рассказали на суде по делу Джонни Деппа

Свидетели на очередном заседании суда по делу голливудского актера Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд рассказали о взаимоотношениях пары. Об этом написало издание Super.

Семейный психолог сообщил, что наблюдал признаки насилия между сторонами. В частности, он упомянул синяки на лице женщины.

Экс-ассистентка Херд встала на сторону Деппа и назвал Херд истеричной натурой, которую боялась даже собственная мать.

«Она ужасно вела себя с подчиненными, плевалась, кричала на нас, вторгалась в личное пространство», — рассказала ассистентка.

Доктор Киппер сообщил, что актера порой накрыли вспышки неконтролируемого гнева, во время одной из них он едва не отрезал себе часть пальца. Были случаи, когда Депп лупил кулаками стены и дверь трейлера. Еще он упомянул о проблемах мужчины с наркотиками.

Также неназванный свидетель сообщил, что Депп рассылал смс, в которых признавался, что мечтает увидеть гниющий труп Херд.

Адвокат актрисы выразил мнение, что Депп страдает одержимостью основателем компании Space X Илоном Маском.

В 2018 году Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, однако актер отрицает все претензии в свои адрес. С тех пор между сторонами состоялись несколько судебных процессов.