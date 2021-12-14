Волшебники, ведьмы и никакого Джонни Деппа. Вышел трейлер новых «Фантастических тварей»

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Это третий фильма из цикла «Фантастические твари» и 11-й в рамках всей вселенной Гарри Поттера.

Сюжет фильма вращается вокруг злого волшебника Грин-де-Вальда (его играет уже не Джонни Депп, а Мадс Микельсон), который традиционно планирует захватить власть над миром. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) понимает, что одному ему не справиться с противником — он призывает на помощь специалиста по магическим животным Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн). Последнему предстоит возглавить команду волшебников, в которую затесался отважный магл-пекарь.

Команда отправляется на опасную миссию, участникам приключений предстоит встреча со старыми знакомыми магическими существами и укрощение новых, а также борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.

Однако остается загадкой, почему во всей этой борьбе Дамблдор предпочитает оставаться в стороне.

Премьера картины запланирована на апрель 2022 года.