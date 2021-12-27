Ведьма свела с ума. Актер Пол Беттани объяснил странную переписку с Джонни Деппом об Эмбер Херд

Актер Пол Беттани рассказал о переписке с Джонни Деппом, которую зачитывали в ходе судебного разбирательства последнего с таблоидом The Sun. В ней знаменитости то ли всерьез, то ли в шутку обсуждали способы расправы над Эмбер Херд. Беттани отметил, что не хотел бы подливать масла в огонь, но случившееся назвал странным.

Переписка Беттани и Деппа

В ходе интервью для издания The Independent Пол Беттани прокомментировал свою многострадальную переписку с Джонни Деппом, оглашенную в ходе судебного разбирательства последнего по делу о клевете.

Отвечая на вопрос, Беттани сказал, что это «действительно сложная тема для разговора», и отметил, что ответ «просто подольет масла в огонь», прежде чем описать всю ситуацию как «очень странную». По его словам, было очень странно оттого, что одна из самых ужасных газет в Лондоне вместе со своими адвокатами получила доступ ко всем его сообщениям за последние 10 лет.

«Честно, можете ли вы представить, какого бы это было, если бы кучка юристов просматривала все ваши электронные письма и текстовые сообщения за 10 лет? Все, что я могу вам сказать, это то, что это было неприятное чувство», — сказал он.

Переписка зачитывалась в 2020 году в ходе судебного дела Джонни Деппа против издания The Sun, а если точнее - против статьи, выпущенной журналистом Дэном Вуттоном, в которой он назвал актера избивателем жен. Депп обвинил газету в клевете.

Зачитанная в суде переписка относится примерно к 2013–2014 годам. В ней Депп предлагал сжечь Эмбер Херд, которая на тот момент еще была его женой. Беттани, видимо, восприняв слова актера как шутку, подхватил беседу и ответил, что возможно не стоит ее сжигать, ведь она радует глаз, предположив вместо этого утопить актрису, чтобы определить, «ведьма ли она».

«Давай утопим ее, прежде чем сожжем!!! Потом я *** ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва», — написал в ответ Депп.

Актера также спрашивали в суде, был ли Беттани одним из его «приятелей по наркотикам», и он сказал, что они вместе принимали наркотики и пили алкоголь. Суд он проиграл.

Свела с ума

Несмотря на то, что Депп проиграл дело против издательства The Sun, его знакомые продолжают высказываться в его защиту. Одним из них стал музыкант Билл «Бино» Ханти. По сообщениям koimoi.com, в новом документальном фильме, посвященном разводу Эмбер Херд и Джонни Деппа, Ханти назвал актера человеком с красивой душой.

«Она погубила его жизнь, действительно испортила. Посмотрите, это окончательно разрушило его карьеру. Стоило ему его друзей. Часть его семьи. Она проникла в голову Джонни и свела его с ума до такой степени, что он пил и принимал наркотики до безумия», — высказался он о влиянии Херд на Деппа.

Иск Деппа против Херд

Последние несколько лет Джонни Депп только и делает, что ходит по судам. В 2020 году он проиграл дело против The Sun, поскольку судья решил, что утверждения о том, что актер неоднократно нападал на Херд и что она опасалась за свою жизнь, были «в значительной степени правдой», а значит и описание его как избивателя жен в статье не было клеветой. Судья также отказал Деппу в разрешении обжаловать решение напрямую в суде.

Зато в августе 2021 года суд разрешил Деппу подать иск против бывшей жены Эмбер Херд. Актер впервые подал иск о диффамации на сумму 50 миллионов долларов против 35-летней актрисы еще в 2018 году после того, как она опубликовала статью в Washington Post, в которой написала о том, как пережила домашнее насилие. Эмбер никогда конкретно не называла имя Джонни в статье, но перед этим публично обвинила его в домашнем насилии после их разрыва.

Судья разрешил Деппу продолжить судебный процесс, отклонив просьбу Херд о прекращении дела после того, как актер проиграл дело против The Sun.

В ходе нового судебного разбирательства на допрос будет вызван актер Джеймс Франко, с которым Херд снималась в кино в 2008 и 2015 годах. Его будут допрашивать по поводу того, был ли у него роман с актрисой, когда она все еще была замужем за Деппом. Об этом сообщил Just Jared.

Допрос проведут из-за того, что есть записи с видеокамер наблюдения, показывающие, что Франко заходил в лифт вместе с Херд всего через 24 часа после того, как у нее якобы произошла драка с Деппом, в ходе которой, как она утверждала, он оставил ей синяк под глазом.

Адвокаты намерены узнать, видел ли Франко синяки на лице Херд и обсуждал ли он с ней драку.