Джонни Депп рассказал, что его бойкотирует Голливуд

Джонни Депп рассказал, что после судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд отношение продюсеров Голливуда к нему изменилось. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Sunday Times.

По словам актера, новый фильм «Великий» с ним в главной роли до сих пор не получил дату премьеры. Он считает, что это связано с предубеждением продюсеров против него.

«И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?», — сказал он в интервью изданию.

Все дело в затянувшемся судебном процессе, начавшемся после того, как Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. В ответ актер выдвинул встречные обвинения.

«Мне нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи», — сказал актер, имея в виду, что будет продолжать добиваться справедливости в суде.

Ранее Депп выиграл один из судов против бывшей жены. Теперь благотворительная организация должна будет раскрыть информацию о пожертвованиях Херд (Депп утверждает, что актриса врет о своей благотворительной деятельности).