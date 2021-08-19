Джонни Депп победил Эмбер Херд в суде

Известный голливудский актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд по делу о домашнем насилии. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на People.

Это уже не первый суд артиста с бывшей женой. Депп уже пытался оспорить обвинения в домашнем насилии в 2018-м году, когда Херд опубликовала статью в Washington Post. По словам актера, он не причинял ей вреда и Херд притворяется жертвой домашнего насилия.

Однако в прошлый раз ходатайство было отклонено судом Великобритании. В этот раз он подал иск в суд США. Судья Аскарате постановил, что заявления, сделанные The Sun и Херд, разные. Поэтому суд принял решение отклонить ходатайство Херд о прекращении дела.

Также звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск на News Group Newspapers за материал Дэна Вуттона в апреле 2018 года. В статье было сказано, что Депп регулярно избивал свою бывшую супругу.

Ранее Джонни Депп рассказал, что после судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд отношение продюсеров Голливуда к нему изменилось. По его словам, Голливуд бойкотирует актера.