Монстры из Голливуда. Как домашнее насилие испортило жизнь Джонни Деппу, Арми Хаммеру и Брэду Питту

Голливудского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Но он далеко не единственная знаменитость, в чей адрес посыпались подобные обвинения. Кого-то популярность превращает в монстров, а кому-то звездный статус попросту мешает жить, заставляя общественность видеть в обычных проступках преступления.

Арми Хаммер — каннибал и насильник?

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обвинений в адрес Арми Хаммера. Это произошло после того, как в начале феврале с правоохранителями связался адвокат некоей девушки по имени Эффи, написали в The New York Times со ссылкой на заявление полиции. По ее словам, в апреле 2017-го актер четыре часа насиловал свою жертву, бил в лицо, головой об стену, а также избивал хлыстом по ступням.

«Я хотела сбежать, но он не отпускал меня. Я думала, он убьет меня. Затем он ушел, не заботясь обо мне», — заявила Эффи.

Эффи отметила, что познакомилась с Хаммером в 2016 году в интернете. Пара встречалась некоторое время, однако вскоре отношения стали жестокими, пояснила девушка.

Адвокат звезды Эндрю Бреттлер заявил, что переписка Эффи с его клиентом противоречит словам девушки. Согласно его версии, Хаммер всегда согласовывал заранее свои отношения со всеми сексуальными партнершами.

В Сети появились скриншоты переписок Хаммера с женщинами. В них актер называл себя стопроцентным каннибалом и говорил, что хочет съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать ее бьющееся сердце в руках. После этого еще несколько бывших возлюбленных заявили о физическом насилии со стороны звезды.

Фанаты творчества Хаммера отказались верить этим заявлениям. Однако бывшая супруга актера Джоша Лукаса подтвердила подлинность опубликованных материалов. Джессика Чинчин Энрикес отметила, что Хаммер увлекался БДСМ и отправлял собеседницам подобные сообщения.

Восемь лет назад актер сам говорил в интервью Playboy, что когда-то был «доминантным любовником». Однако после свадьбы в 2010-м его сексуальные предпочтения изменились. Тогда Хаммер женился на телеведущей Элизабет Чэмберс. У пары двое детей. Правда, летом молодые люди подали на развод. После обвинений в адрес звезды Чэмберс отметила, что «многого не знала» и выразила поддержку «всем жертвам насильственных действий и жестокого обращения».

Джонни Депп

Джонни Депп продолжает борьбу с клеймом насильника, которое прикрепилось к нему в результате громкого развода с Эмбер Херд. Актер подал в суд на пересмотр дела о клевете против газеты The Sun, которое он проиграл в прошлом году. Издание назвало звезду «человеком, который избивает свою жену».

От СМИ актер рассчитывал получить два миллиона фунтов. Правда, суд решил, что Депп действительно бил супругу, а лжи в материале The Sun нет. Также судья принял заявления экс-жены о том, что ее обвинения в адрес Деппа «отрицательно повлияли на ее карьеру как актрисы и активистки». Так из Херд сделали жертву, а из ее бывшего мужа — абьюзера.

Ситуация для Деппа ухудшилась, когда через несколько дней после проигрыша в суде, его лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей». Walt Disney Pictures не стал приглашать Деппа на съемки новой части «Пиратов Карибского моря», оставив фанатов без Джека Воробья.

Херд и Депп были женаты всего 15 месяцев. Зато их судебные бракоразводные разборки тянутся уже более четырех лет. Изначально именно актриса решила развестись. Она обвинила Деппа в домашнем насилии. Однако позже Херд передумала. Актриса заключила сделку и получила семь миллионов долларов, а взамен отозвала иск.

Брэд Питт

Теперь Анджелина Джоли готовится подпортить репутацию своему бывшему супругу — Брэду Питту. Она хочет представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны актера, написали в Us Magazine. В издании отметили, что судебное разбирательство может включать в себя свидетельские показания трех несовершеннолетних детей пары: Шайло, Нокса и Вивьен. Другие дети уже взрослые — им не требуется согласие родителей для выступления в суде.

Близкий к Питту источник издания рассказал, что слова Джоли о домашнем насилии — это не более чем попытка навредить бывшему возлюбленному.

«Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это больше похоже на то же самое поведение», — заявил собеседник Us Magazine.

О напряженности между знаменитостями стало известно осенью. Тогда пара перестала посещать семейную терапию. При этом Джоли и Питту еще предстоит разделить опеку над детьми. Экс-супруг хочет распределить ответственность поровну, однако актриса заявила, что согласится на это лишь при условии, что детей разрешат увезти из Лос-Анджелеса.

Джоли решилась на развод пять лет назад. Она была не согласна с воспитательными методами супруга.