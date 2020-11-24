В 2021 году страховые пенсии всех пожилых россиян вырастут примерно на тысячу рублей. Отдельное повышение коснется выплат для инвалидов, ветеранов и получателей социальных пенсий. В Москве появятся новые льготники. Другие положительные изменения затронут получателей материнского капитала и одиноких немощных людей.

Пенсии

С 1 января 2021 года все страховые пенсии, включая выплату по старости, проиндексируют сразу на 6,3%, пишет «Парламентская газета». Повышение почти в полтора раза превысит прогнозируемую инфляцию в 3,7-3,8% и составит около тысячи рублей. Как пояснил «360» первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, одновременно с повышением пенсионного возраста в России приняли закон об индексации пенсий до 2024 года. С 2019-го в стране действует специальная индексация, равная примерно тысяче рублей.

Ежемесячные пособия инвалидам и ветеранам боевых действий с 1 февраля вырастут на 3,8%. Социальные пенсии тем, кто недобрал стажа или баллов для назначения страховой пенсии, подрастут на 2,6%. Но этот коэффициент еще могут скорректировать. «Все в рамках действующего законодательства. Правительство не придумывает никаких новых норм и не вводит. Оно четко исполняет существующие нормы», — сказал Рязанский.

Пожилые люди с маленькими пенсиями и соцвыплатами получат отдельную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в своем регионе. По состоянию на 2020 год в России было около четырех миллионов таких россиян. Если региональный ПМ ниже общероссийского, доплата идет из федерального бюджета. Если выше, как в столице, Подмосковье или Петербурге, то из местной казны.

«Единовременные выплаты, которые могут быть к праздникам, назначаются отдельными постановлениями правительства или указами президента, как было в этом году к юбилею Победы», — добавил сенатор.

В Москве появится новая категория льготников: дети войны. С 1 января 2012 года родившиеся с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года люди будут получать отдельную выплату из столичного бюджета.

Социальная поддержка

В течение полугода владелец сертификата на материнский капитал сможет отозвать средства, направленные на формирование накопительной пенсии. В ноябре депутаты рассмотрят предоставляющий такую возможность законопроект в третьем чтении. Для этого, отмечает издание, человеку нужно подать заявление о том, что он хочет использовать деньги для обучения ребенка или улучшения жилищных условий семьи. А если заявитель передумает, то сможет перенаправить средства обратно на накопительную часть пенсии.

Еще одно нововведение — распространение системы долговременного ухода за одинокими пожилыми людьми, сообщил Рязанский. В 2021 году в программе будут участвовать 18 регионов страны, в 2022-м подключатся все остальные. В рамках этой программы нуждающиеся в посторонней помощи пенсионеры не переезжают в пансионаты для престарелых, а продолжают жить дома.

«За ними закрепляется форма обслуживания на дому со стороны социальных и медицинских работников. Это новый вид поддержки, который будет работать в 2021 году», — отметил сенатор.

Меньше бумажек

В Минэкономразвития предложили освободить россиян от бумажной волокиты при оформлении пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при его рождении, сообщили «Известия». Родителям могут разрешить не предоставлять необходимые сейчас документы вроде свидетельства о браке и справки об отсутствии выплаты.

По мнению представителей ведомства, назначающие и выплачивающие пособия органы могут и сами проверить степень родства и действительность проживания заявителей с ребенком и так далее. Большинство фракций Госдумы готовы поддержать законопроект министерства.

В течение 2021 года правительство проработает новый порядок начисления выплаты больничных и пособий матерям. Власти хотят переводить их напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Поэтому с 2022 года деньги будут быстрее, чем сейчас, доходить до адресатов.