Повышение индексации и сохранность стажа: какие изменения ждут пенсионеров с начала года

В новом году российских пенсионеров ждет ряд нововведений. Например, уже с 1 января на 6,3% будут проиндексированы страховые выплаты неработающим пенсионерам. Получается, что средний размер выплат составит 17 444 рубля.

«Это почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит 3,7–4%. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей», — передает «Парламентская газета» слова заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой.

Кроме того, с 1 февраля будет увеличен размер ежемесячных выплат для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий. Точная сумма неизвестна, так как она будет исходить из индекса потребительских цен за предыдущий год. А с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Их выплачивают тем, кто не набрал нужного количества пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии.

Также ждут преобразования систему накоплений. По словам заместителя министра финансов Антона Дроздова, депутаты намерены внести законопроект в следующем году. Пока рассматривается вариант добровольной или корпоративной накопительной пенсии.

Помимо этого, с 2021 года уменьшится риск потерять часть стажа, необходимого для назначения пенсий. Теперь данные за все периоды можно будет внести в электронную трудовую книжку. О таком решении заявил премьер-министр Михаил Мишустин.