Больничные и пособия по материнству будут платить по-новому

Больничные и пособия для матерей с детьми будут оплачиваться напрямую, а не через работодателя. Кабинет министров уже работает над введением новой системой выплат. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

«Кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, напрямую, а не через работодателя», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА «Новости».

С 2022 года все больничные и пособия по материнству будут оформляться автоматически через Фонд социального страхования. Работодатель в этом принимать участие не будет. В некоторых регионах России уже действует такая система. По словам Мишустина, она хорошо себя зарекомендовала.

Женщинам не придется писать никаких дополнительных заявлений, а значит, станет меньше «бумажной» работы. Деньги будут приходить быстрее.

Российское правительство также выделит дополнительно более 61 миллиарда рублей на выплаты детям. Их получат семьи, где воспитываются несовершеннолетние в возрасте от трех до семи лет. Депутаты Госдумы поддерживают эту инициативу, хотя и признают, что она довольно болезненная для бюджета.