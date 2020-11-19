Прожиточный минимум для пенсионеров увеличили в Подмосковье

«Прожиточный минимум пенсионеров Подмосковья на 2021 год установили еще в сентябре в размере 10 107 рублей. Сегодня мы увеличили его на 541 рубль, это значит, что в следующем году он будет на уровне 10 648 рублей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Это выше, чем средний показатель в стране, на 626 рублей, добавил Брынцалов.

Величину прожиточного минимума пенсионеров устанавливают ежегодно. Исходя из этого рассчитывают ежемесячную соцдоплату к пенсии. В 2021 году она в среднем будет составлять 2939 рублей.

Социальные доплаты в следующем году получат около 177 тысяч подмосковных пенсионеров. Это составляет 12% от общего количества неработающих пенсионеров в регионе, уточнила и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

«На это потребуется 6,2 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда — средства областного бюджета», — сказал председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, увеличение прожиточного минимума связано с изменением социально-экономических параметров в стране на следующий год. Поэтому власти Подмосковья оперативно корректируют региональное законодательство.

В Московской области в следующем году продолжат реализацию программы по переселению из аварийного жилья. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 1,6 миллиарда рублей.