Семьи с детьми 3-7 лет получат увеличенные выплаты в 2021 году

«Семьям с детьми от трех до семи лет выплачивают помощь, если какие-то причины не позволяют семье получать доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи», — отметила она.

Пособия, на получение которых влияет прожиточный минимум, вскоре вырастут для таких семей. Власти регионов не смогут их искусственно занизить.

До 1 января выплаты повысить уже не удастся, поскольку все депутаты Госдумы разъехались по своим регионам, уточнила депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

«До первого уже вряд ли, а после первого посмотрим. Нуждаются в этой инициативе и многодетные, и не многодетные семьи. Ситуация в России сейчас непростая. Поэтому пока решили так категорийно, с трех до семи помочь. А дальше поживем — увидим», — объяснила Кабанова.

Она допустила, что в январе предложение будет одобрено.