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    28 декабря 2020, 21:10

    Семьи с детьми 3-7 лет получат увеличенные выплаты в 2021 году

    Алена Макаренко

    Правительство России увеличит выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, доход которых меньше прожиточного минимума на человека. Это произойдет после новогодних праздников. Об этом рассказала депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб, ее слова привело агентство Ura.ru.
    Семьи с детьми 3-7 лет получат увеличенные выплаты в 2021 году

    «Семьям с детьми от трех до семи лет выплачивают помощь, если какие-то причины не позволяют семье получать доход в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи», — отметила она.

    Пособия, на получение которых влияет прожиточный минимум, вскоре вырастут для таких семей. Власти регионов не смогут их искусственно занизить.

    До 1 января выплаты повысить уже не удастся, поскольку все депутаты Госдумы разъехались по своим регионам, уточнила депутат и заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

    «До первого уже вряд ли, а после первого посмотрим. Нуждаются в этой инициативе и многодетные, и не многодетные семьи. Ситуация в России сейчас непростая. Поэтому пока решили так категорийно, с трех до семи помочь. А дальше поживем — увидим», — объяснила Кабанова.

    Она допустила, что в январе предложение будет одобрено.