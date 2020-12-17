Владимир Путин рассказал о программе поддержки семей с детьми

Лидер РФ уточнил, что безработица в текущем году повысилась до 6,3%. Путин обратил внимание на пособия для семей с детьми. Он пояснил, что в нашей стране были введены выплаты в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми — от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи», — уточнил президент России.

Помимо прочего, для несовершеннолетних от трех до семи лет, если в семье доход не достигает одного прожиточного минимума, предусмотрена выплата в половину от этой суммы.