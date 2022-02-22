Рост инфляции неизбежен. Как волатильность рубля влияет на экономику

Рубль стал первой валютой в мире по волатильности и обогнал по этому показателю турецкую лиру. Его ненадежность приведет к росту инфляции и уменьшению инвестиций со стороны различных компаний. Аналитики отмечают, что точное положение рубля станет понятно через несколько дней.

Рост волатильности

Волатильность рубля к вечеру 21 февраля дошла до 33,97%. Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 79 рублей, а в какой-то момент достиг максимума, зайдя за отметку 80. На данный момент курс доллара к рублю составляет 79,13 рубля. Об этом написал РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

Волатильность показывает, насколько стабильно колебание курса. Если стоимость валюты меняется в рамках ожидаемого диапазона, то волатильность считается низкой. Если же курс резко взлетает или падает, то это показатель высокой волатильности.

Свой максимум по этому показателю валюта испытала в начале пандемии — 18 марта 2020 года она достигла 37,7%, тогда курс обвалился до 80 рублей за доллар с 60–65. До этого вмененная волатильность рубля не поднималась выше 30% с начала 2015 года.

Еще в январе волатильность рубля оценивали в 20% и он находился на втором месте в мире. Первенство тогда держала турецкая лира, испытавшая обвал из-за неудачной политики Реджепа Эрдогана. Волатильность валюты дошла до 32,6%. С 14 февраля картина стала постепенно меняться: волатильность рубля шла вверх, а волатильность лиры — вниз. На данный момент первенство по волатильности удерживает за собой именно российская валюта.

Такая смена позиций происходит по очевидным причинам — эскалация конфликта с Украиной, признание независимости ДНР и ЛНР Россией, а также новости об эвакуации жителей Донбасса. Инвесторы болезненно реагируют на геополитические новости и уходят с российского рынка, боясь потерять деньги. Как отметил РБК, пока шло заседание Совбеза по признанию независимости ДНР и ЛНР, курс рубля падал, а его волатильность росла.

Последствия падения

О чем в принципе говорит волатильность валюты? О том, что ее котировки нестабильны и слишком часто меняются в ту или иную сторону. Любой инвестор, вкладываясь в подобную валюту, имеет риск как выиграть, так и проиграть. Компании не могут планировать капитальные вложения на долгосрочной основе, потому что они во многом завязаны на курсе валюты. Именно поэтому они будут снижать свои инвестиции и уходить с рынка.

«Сам факт ослабления рубля провоцирует рост инфляции. А рост инфляции ведет к росту цен на импортные товары, вместе с ними начнут дорожать и отечественные товары», — объяснил «360» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Конечно, если геополитический фон утихнет, а конфликт пойдет на спад, то и волатильность станет меньше. Но, как отметил Суверов, рубль всегда был достаточно нестабильной валютой. Он во многом завязан на нефти, а нефть сама по себе тоже достаточно волатильна. На данный момент валюта колеблется меж двух огней.

«Всегда базой рубля была нефть. Чем выше цена на нефть, тем крепче рубль, а она на данный момент бьет рекорды. Однако в связи с политическими событиями рубль падает. С одной стороны, нефть тянет нас к укреплению, а война — к удешевлению», — заявил «360» кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Делать прогнозы рано

При этом эксперт подчеркнул, что делать прогнозы сейчас бесполезно. Если говорить о валюте, то аналитики отдают предпочтение фунту стерлингов, потому что оставаться в рубле может быть рискованно. В целом ситуация тревожная, потому что «Запад пытается решить за счет нас свои проблемы».

Экономист Вячеслав Зайченко в разговоре с «360» подчеркнул, что нестабильная ситуация продлится минимум неделю. Российская валюта вчера активно прыгала в рамках восьми рублей, но эта амплитуда была связана исключительно со спекулятивной волатильностью на фоне выступления президента и ожидаемых новостей по признанию независимости ДНР и ЛНР.

«Рынок пока не понимает, каковы риски. Пока мы не услышим более внятную регламентируемую реакцию Европы и такую же реакцию от Штатов на происходящее, рынок не успокоится», — отметил он.

Сейчас мы наблюдаем исключительно «эмоциональную реакцию», а не объективную цену. Укрепление или ослабление рубля можно будет оценить минимум через два дня на кэшовом рынке. Тогда уже будет видно, на каких уровнях закрепится цена. В данный момент идет борьба между ценами на энергоносители, которые поддерживают рубль и укрепляют экономику, и политическими событиями, которые ослабляют валюту, несмотря на макроэкономические цифры и стоимость нефти, газа и металлургии. Эти весы и противовесы сильно влияют на курсовую разницу.

«Это спекулятивная разница, которая является необъективной по отношению к цене рубля, доллара, евро. Это просто спекуляция, и она долго не продержится», — заключил эксперт.