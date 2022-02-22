Британия ввела санкции против пяти российских банков

Великобритания решила ввести санкции против пяти российских банков из-за решения России признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом на заседании парламента заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Речь идет о банке «Россия», Промсвязьбанке, Акционерном обществе коммерческого банка «Индустриальный сберегательный банк», Генбанке и Черноморском банке развития.

По словам Джонсона, ограничительные меры также затронут троих российских бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Им запретили въезд в Великобританию, их возможные активы заморозят, а также введут запрет на бизнес с ними.

«Это первый пакет [санкций] <…>. Мы будем держать наготове дальнейшие санкции — они будут введены вместе с Соединенными Штатами и Европейским союзом, если ситуация еще больше обострится», — приводит слова британского премьера Guardian.

Джонсон в ходе своего выступления заявил, что 44 миллиона украинцев сейчас рискуют быть вовлеченными в войну. Он добавил, что британское правительство не откажется от попыток предотвратить возможную войну.

Политик отметил, что Великобритания попыталась внести свой вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины. Он, в частности, указал на визит министра обороны и начальника штаба обороны в Москву.

Борис Джонсон 22 февраля анонсировал первый пакет британских ограничительных мер против России. В случае «вторжения» на Украину Соединенное Королевство введет дополнительные санкции.