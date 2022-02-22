Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора

Центральный банк (ЦБ) России заявил, что поддержит финансовые организации на фоне роста волатильности на рынках. Новые меры затронут переоценку ценных бумаг. Заявление опубликовано на официальном сайте регулятора.

Согласно новой политике ЦБ, кредитные организации до 1 октября смогут отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Также до октября банки для расчета нормативов смогут использовать курсы валют от 18 февраля.

Как указали в Банке России, регулятор контролирует ситуацию на финансовом рынке. Для поддержки финансовой стабильности ЦБ готов принять дополнительные меры.

Волатильность на рынках связана со сложной геополитической обстановкой. Накануне президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. После этого шага рубль начала падать к доллару и евро.

После заявления ЦБ рубль приостановил падение. Курс доллара составил 80,16 рубля в 10:41 по московскому времени, что на 55 копеек ниже, чем на момент появления новости. Евро стоил 90,54 рубля — он подешевел на 66 копеек к этому времени.

Биржевой терминал Bloomberg свидетельствует, что рубль занял первое место в мире по волатильности. К вечеру 21 февраля волатильность национальной валюты приблизилась к максимуму с начала пандемии — 33,97%. При этом вмененная волатильность рубля не поднималась выше 30% с начала 2015 года.