«Разбито все». Истории людей, уехавших из Донбасса

Московская область стала одним из первых регионов, который вызвался разместить у себя жителей Донбасса. Главная задача — обеспечить людей жильем и горячим питанием, а детям дать возможность посещать занятия. Вот истории тех, кто решился на переезд.

«Я рад, что великая Россия не бросает своих»

Рассказывает Олег Леонидов, житель Донбасса

Хотел пойти в военкомат и подумал: «Минутку, мне 80 лет, меня никто уже не заберет в военкомат». Поэтому я остался дома. А тут в четыре часа начали бомбить, я быстренько собрал вещи и поехал на сбор в Киевский район. И бомбили до тех пор, пока не уехал в Киевский район, это приблизительно в 12 часов было.

Я рад, что великая Россия не бросает своих. Это очень приятно. Спасибо народу России и ее руководителю Владимиру Путину. Прекрасно добрались, просто замечательно. Проводник — прекрасный человек! Он нас, как курица своих птенцов, оберегал.

«Это очень страшно и жутко, особенно для детей»

Рассказывает Виктория Зубовская, жительница Донбасса

Сложно было принять решение об отъезде. Самое главное — это семья, дети, а все остальное осталось там. Жизнь будет налаживаться, когда люди станут немножечко добрее. Мы надеемся на это.

Страшно видеть и слышать [обстрелы]. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей. Но все ходили на работу до последнего. Школы уже, по-моему, перестали работать, а производство еще работало.

Нам позвонили и сказали, что нужно уехать, и мы приняли такое решение. У меня остались сын и муж воевать. Мужчинам приходится воевать, защищать Родину. Мы ничего не знаем про них и очень переживаем. Надеемся, что доберемся до места, где можно связаться, и в ближайшее время узнаем, как у них дела.

«Восемь лет войны надоели уже»

Рассказывает жительница Донбасса

Лучше плохо ехать, чем хорошо сидеть под выстрелами. Воспоминания 2014 года еще живы, когда были действительно обстрелы и пережили многое: разрушенные дома стоят до сих пор, хозяев нет уже в живых, много инвалидов. Чтобы не повторилось, лучше спастись. Ночью была слышна канонада, а мы сидели, дрожали и собирали вещи.

Те, кто живет близко к линии разграничения, находятся в серьезной опасности. Но у нас немного лучше, так как рядом охраняемая электростанция. Восемь лет войны надоели уже, и решили уехать на время. У нас в поселке городского типа более-менее жизнь есть и работа есть: работала скорая и школы, врачи боролись с ковидом, развозили пациентов по ковидным центрам.

В пятницу Денис Пушилин объявил, что положение очень серьезное, но принудительной эвакуации не было. Мы записались в своем поселковом совете, сформировали автобус, и нас вывозили. В субботу мы не попали на первый рейс, но успели в воскресенье. В Таганроге пробыли очень долго, потому что было много автобусов и формировали длинный поезд. До последнего не знали, куда едем, и только сегодня утром узнали про Апрелевку.

«У нас все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят»

Рассказывает Нина Гальченко, жительница Горловки

В автобусе долго ехали и до вокзала еще долго стояли, потому что было много транспорта и нельзя было проехать. Было очень тяжело. Дети маленькие — все плачут, а мы старенькие — у нас все болит. Но волонтеры помогали, спасибо им большое.

У нас все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят. Продукты не достать, пенсию не получить, ни зарплаты — ничего. Со мной едет мой внук, а старший воюет в ДНР. Там невестка моя осталась, выехать не может никак, разбито все.

«Нас бьют со всех сторон»

Рассказывает Людмила, жительница Донбасса

Мы не уезжали, а бежали, потому что они нас обстреливали. Нас же бьют со всех сторон. И так бьют, что сил больше нет.