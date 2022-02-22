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    22 февраля 2022, 15:05

    «Разбито все». Истории людей, уехавших из Донбасса

    Эвакуированные из Донбасса в Подмосковье рассказали об ужасах войны

    Екатерина Малашенко, Ольга Морозова

    Московская область стала одним из первых регионов, который вызвался разместить у себя жителей Донбасса. Главная задача — обеспечить людей жильем и горячим питанием, а детям дать возможность посещать занятия. Вот истории тех, кто решился на переезд.

    «Разбито все». Истории людей, уехавших из Донбасса

    «Я рад, что великая Россия не бросает своих»

    Рассказывает Олег Леонидов, житель Донбасса

    Хотел пойти в военкомат и подумал: «Минутку, мне 80 лет, меня никто уже не заберет в военкомат». Поэтому я остался дома. А тут в четыре часа начали бомбить, я быстренько собрал вещи и поехал на сбор в Киевский район. И бомбили до тех пор, пока не уехал в Киевский район, это приблизительно в 12 часов было.

    Я рад, что великая Россия не бросает своих. Это очень приятно. Спасибо народу России и ее руководителю Владимиру Путину. Прекрасно добрались, просто замечательно. Проводник — прекрасный человек! Он нас, как курица своих птенцов, оберегал.

    «Это очень страшно и жутко, особенно для детей»

    Рассказывает Виктория Зубовская, жительница Донбасса

    Сложно было принять решение об отъезде. Самое главное — это семья, дети, а все остальное осталось там. Жизнь будет налаживаться, когда люди станут немножечко добрее. Мы надеемся на это.

    Страшно видеть и слышать [обстрелы]. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей. Но все ходили на работу до последнего. Школы уже, по-моему, перестали работать, а производство еще работало.

    Нам позвонили и сказали, что нужно уехать, и мы приняли такое решение. У меня остались сын и муж воевать. Мужчинам приходится воевать, защищать Родину. Мы ничего не знаем про них и очень переживаем. Надеемся, что доберемся до места, где можно связаться, и в ближайшее время узнаем, как у них дела.

    «Восемь лет войны надоели уже»

    Рассказывает жительница Донбасса

    Лучше плохо ехать, чем хорошо сидеть под выстрелами. Воспоминания 2014 года еще живы, когда были действительно обстрелы и пережили многое: разрушенные дома стоят до сих пор, хозяев нет уже в живых, много инвалидов. Чтобы не повторилось, лучше спастись. Ночью была слышна канонада, а мы сидели, дрожали и собирали вещи.

    Те, кто живет близко к линии разграничения, находятся в серьезной опасности. Но у нас немного лучше, так как рядом охраняемая электростанция. Восемь лет войны надоели уже, и решили уехать на время. У нас в поселке городского типа более-менее жизнь есть и работа есть: работала скорая и школы, врачи боролись с ковидом, развозили пациентов по ковидным центрам.

    В пятницу Денис Пушилин объявил, что положение очень серьезное, но принудительной эвакуации не было. Мы записались в своем поселковом совете, сформировали автобус, и нас вывозили. В субботу мы не попали на первый рейс, но успели в воскресенье. В Таганроге пробыли очень долго, потому что было много автобусов и формировали длинный поезд. До последнего не знали, куда едем, и только сегодня утром узнали про Апрелевку.

    «У нас все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят»

    Рассказывает Нина Гальченко, жительница Горловки

    В автобусе долго ехали и до вокзала еще долго стояли, потому что было много транспорта и нельзя было проехать. Было очень тяжело. Дети маленькие — все плачут, а мы старенькие — у нас все болит. Но волонтеры помогали, спасибо им большое.

    У нас все брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят. Продукты не достать, пенсию не получить, ни зарплаты — ничего. Со мной едет мой внук, а старший воюет в ДНР. Там невестка моя осталась, выехать не может никак, разбито все.

    «Нас бьют со всех сторон»

    Рассказывает Людмила, жительница Донбасса

    Мы не уезжали, а бежали, потому что они нас обстреливали. Нас же бьют со всех сторон. И так бьют, что сил больше нет.