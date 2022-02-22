Вопрос о границах ЛНР и ДНР вызвал новые споры. Но решать его должна не Россия

Восемь лет назад Лугаская и Донецкая народные республики провозгласили свою независимость. Тогда их территории совпадали с территориями одноименных областей, но теперь часть этих земель находится под контролем Украины. Пока неясно, в каких границах Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Решение этого вопроса может вылиться в войну, уверены политологи.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что речь идет о признании республик в границах, существующих на данный момент. Его слова привел ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признает независимость ЛНР и ДНР в тех границах, в которых республики сами определяют себя. Что именно это значит, политологи и политики пока активно обсуждают. Проблема заключается в том, что в конституциях республик не указаны границы ЛНР и ДНР. В главах о государственном устройстве республик говорится лишь о том, что их территории «определяются границами, существовавшими на день образования».

Самоопределение и границы ЛДНР

В 2014 году ЛНР и ДНР самостоятельно провозгласили свою независимость, а границы проводили по границам Луганской и Донецкой областей Украины. Однако со временем, как объяснил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, часть земель они потеряли.

«В результате Донецкая и Луганская республики оказались меньше, чем Донецкая и Луганская области Украины», — добавил он.

Донецкий, украинский и российский политолог Владимир Корнилов заявил «360», что само обсуждение в России границ ЛНР и ДНР не совсем верно. По его словам, государства признаются без уточнения границ, то есть определяют свои территории только сами республики, а остальные либо соглашаются с этим, либо нет.

«Все, что Россия может сделать, — это в дальнейшем заключить договор по признанию взаимных границ — России с одной стороны, республиками с другой стороны. Границу между ЛДНР и Украиной не Россия должна определять, это дело каждой республики с Украиной», — подчеркнул он.

Однако, по мнению Корнилова, Россия может оказать республикам помощь в том, чтобы восстановить границу, установленную по конституции этих государств. Предположительно, сейчас ЛНР и ДНР считают своими территориями всю Донецкую и Луганскую области Украины, хотя фактически контролируют лишь их часть.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог Олег Неменский считает сценарий признания республик по их фактическим границам странным. По его мнению, Россия признала независимость ЛНР и ДНР именно по границам Луганской и Донецкой областей.

Если мы признаем республики, то только в тех территориях, которые они сами определяют в качестве своих. Других вариантов признания нет — не принято признавать независимость государства, при этом описывать какие-то иные границы Олег Неменский.

Неменский добавил, что если Россия захочет признать ЛНР и ДНР в границах, отличных от официально установленных в конституциях республик, то придется пересматривать их законодательства. На такой шаг, уверен политолог, никто не пойдет.

Что изменится для ЛНР и ДНР

По мнению Дмитрия Журавлева, главным изменением для ЛДНР после российского признания станет подписание договора о дружбе и взаимопомощи. Он позволит России защищать интересы республик — в том числе с помощью военной силы. Также увеличится объем гуманитарной помощи, уверен эксперт.

Владимир Корнилов подчеркнул в разговоре с «360», что в дальнейшем Россия может помочь республикам восстановить их границы. Также для жителей ЛДНР появилась определенность будущего республик. По словам Корнилова, большинство жителей Донбасса не хотели возвращения в состав Украины и надеялись на помощь России.

«Главное, что всех мучило, — это неопределенность. Меня все время спрашивали: „Неужели Россия нас обратно запихнет в состав Украины в ходе Минских переговоров?“ Это пугало многих и заставляло постоянно задаваться вопросом: уезжать из Донбасса, потому что если он снова станет Украиной, то точно не жить там, или оставаться, надеясь на то, что Россия нас защитит? Теперь ответы на эти вопросы, мучавшие жителей Донбасса, получены», — сказал он.

Владимир Корнилов подчеркнул, что в таких обстоятельствах Россия может рассматривать конфликт Украины с ЛДНР не как внутриукраинский, а как международный.

«И если будет решение о вводе миротворческого контингента, а мы видим, что договоры, подписанные вчера между Путиным и лидерами республик, подразумевают пункт оборонительной помощи, то Россия может смело выступать миротворцем, государством, которое разрешает международный конфликт. И да, Россия может посодействовать республикам Донбасса в переговорах с Украиной в том числе с точки зрения определения западных границ», — добавил он.

Украина выбирает войну?

По мнению Журавлева, будет ли война, по большей части зависит от решения украинских властей.

«Дальше все будет зависеть от того, как мы поведем себя и как поведут себя республики. Если мы попытаемся силой выкинуть украинцев с территории Донецкой и Луганской областей, придется воевать. Не уверен, что власть выберет войну. Но если Украина уже выбрала войну, нам терять уже нечего будет», — сказал он.

Олег Неменский добавил, что Россия в ситуации с признанием ЛДНР действовала на опережение. Если бы независимость республик не признали к моменту начала наступления украинских войск, Россия не имела бы права вмешаться в конфликт в качестве миротворца.

«[За время, которое ушло бы на процедуру признания после начала военных действий со стороны Украины,] приграничные города, в том числе Донецк и Луганск, были бы утоплены в крови. У Украины на это достаточно сил. Россия сыграла на опережение из гуманитарных соображений», — уверен Неменский.

Полностью отказаться от военных действий на территориях ЛНР и ДНР Украина, по мнению политолога, не сможет, так как действует не только в своих интересах, но и выполняет указания Запада.

«Судя по выступлению президента России, Москва вообще сейчас рассматривает ситуацию как часть вопроса о будущем украинской государственности. Скорее всего, так или иначе будут решаться более серьезные вопросы, чем только Донецкая и Луганская области и народные республики», — заключил Неменский.