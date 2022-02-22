Инвестиция, которая окупится. Донбасс знаменит промышленностью, сельским хозяйством и людьми

Поддержка Донбасса важна для России не только с точки зрения морали и помощи соотечественникам. ДНР и ЛНР — это бывшие индустриальные центры, которые обладают огромным потенциалом. Речь идет о полезных ископаемых, сельском хозяйстве и некогда очень развитых предприятиях. Все это можно восстановить. Причем это будут инвестиции не только в Донбасс, но и в экономику самой России. ДНР и ЛНР могут снабжать РФ продукцией и рабочей силой.

Донбасс — это полезные ископаемые и сельское хозяйство

Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс», экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил РИА «Новости», что Донецкая и Луганская народные республики в перспективе смогут стать центрами экономического благополучия России.

«С уверенностью могу сказать только одно: дайте сегодня экономике Донбасса вдохнуть полной грудью — и скоро он сможет стать не только самодостаточным регионом, но и регионом-лидером, центром экономического благополучия России», — подчеркнул Козенко.

Экс-депутат Госдумы неслучайно так высоко оценил потенциал Донбасса. Не стоит забывать, что из всех образовавшихся в результате распада СССР стран Украина получила самое богатое наследство: сильное сельское хозяйство, мощный энергетический комплекс, транспортную сеть, промышленность, развитую металлургию, хорошую базу для развития туризма.

При этом ДНР и ЛНР были не просто обычными территориями, но и индустриальными центрами добывающих отраслей. Об этом в разговоре с «360» напомнил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Так, в 2013 году они производили почти 16% ВВП Украины, уступая только Киеву. Более того, Донбасс — это часть Донецко-Криворожского бассейна.

«Прежде всего речь идет об угле. И как бы в сфере энергетики ни пытались сейчас это сделать, на данный момент отказаться от угля полностью не получается. В Донбассе производят огромную номенклатуру разных изделий, которые очень ценны и важны для экономики. С этой точки зрения, конечно, и Луганск, и Донецк — крупные индустриальные центры, которые могут быть полезны», — отметил Беляев.

Также в Донбассе расположены порядка 80 металлургических предприятий, несколько крупных машиностроительных производств для горнодобывающей промышленности и несколько нефтехимических производств. Правда, многие из них сейчас не работают, но это поправимо.

«За время существования их (ДНР и ЛНР — прим. ред.) в составе Украины этим отраслям нанесли очень большой ущерб. Они находятся в не очень хорошем состоянии. Придется эти отрасли поднимать, заниматься инвестициями в эти отрасли, их модернизацией. Тем не менее это, конечно, экономический прирост», — пояснил Беляев.

Донбасс готов участвовать в госзакупках

Однако не стоит думать, что на этом деятельность Донбасса заканчивается. Глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Парламентской газете» рассказал, что ЛНР и ДНР могут поставлять в Россию самую различную продукцию. Это стальные канаты, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы и даже мороженое. При этом на всей продукции есть маркировка «Сделано в ДНР».

Пушилин подчеркнул, что в России пользуется спросом донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. По этим товарам предприятия Донбасса готовы участвовать в государственных закупках.

«Развитие нашей экспортно-ориентированной промышленности сдерживали экономическая блокада, непризнанность ДНР и ЛНР. Полноценное открытие российских рынков для товаров из республик — это увеличение загрузки наших предприятий, многие из которых до этого работали на треть своей мощности. За ростом объемов производства следует создание новых рабочих мест, увеличение зарплат, то есть улучшение качества жизни людей. А это для нас сейчас главнейшая задача», — пояснил Пушилин.

В Донбассе трудолюбивые люди

Донецк до войны был цветущим городом. Когда республики перестанут обстреливать, естественно, инфраструктуру восстановят. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его словам, в Донбассе можно организовать те моменты, которые неудобно осуществлять в России. Например, ряд финансовых операций, в том числе с криптовалютой.

«Здесь люди работящие, они ментально близки. Думаю, пока задача будет не столько приобрести какие-то экономические преференции, сколько стабилизировать ситуацию, очаг напряженности просто убрать. <…> На данном этапе не до развития. Но если мы будем двигаться как-то позитивно в плане признания Малороссии и признания других республик, может, что-то там и возникнет, конечно. И транзитный потенциал у этой территории есть. Хотя там что-то и разломали, но все равно восстановить логистические мощности можно», — заявил Адамидов.

Более того, по словам Беляева, население этих двух республик, порядка 10 миллионов человек, — это трудовой ресурс. При нехватке рабочей силы в России и не лучшей ситуации с работой в Донбассе вполне возможно, что миграционный поток может положительно сказаться на экономике РФ и даже решить многие проблемы страны.

«Мы должны понимать, что это инвестиции, это не расходы. Это возможность куда-то вложить деньги, чтобы потом этот экономический механизм работал, увеличивал ВВП республик и давал отдачу России. <…> Это не говоря о том, что потребительский рынок может расшириться. <…> Это не простые расходы. Они должны рассматриваться со знаком плюс, но поработать в этом направлении, конечно, придется», — заключил Беляев.